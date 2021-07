Dayane Mello Vs Rosalinda Cannavò “Bello farsi pubblicità col mio nome”/ La replica

Il momento dello scontro era inevitabile e, infatti, è arrivato. Dopo aver letto le dichiarazioni sul bacio fatte da Rosalinda Cannavò al settimanale Chi, Dayane Mello ha deciso di metterci la faccia su Instagram e replicare. Dure le parole della brasiliana, che accusa l0amica di farsi pubblicità con il suo nome. “Visto l’articolo di Rosalinda volevo chiedere a voi: che cosa importa un bacio in più o un bacio in meno di tutto ciò che abbiamo dato nel percorso del Grande Fratello? Sono cazz*te.” ha esordito la Mello. Continuando poi nel suo sfogo: “Ci sono cose più importanti, cosa vuoi dire? Abbiamo dato milioni di baci. Continuano a promuoversi con il mio nome, è tutto molto triste. […] questa cosa ha stancato perché il Grande Fratello è finito sei mesi fa.” ha quindi aggiunto, con riferimento alla questione del bacio. “Ogni volta che leggo un articolo tutto gira attorno al gossip, quindi voi che siete innamorati del gossip state dietro alle persone che amano queste cose, il mio percorso al Gf è finito.” ha tuonato allora Dayane.

Rosalinda Cannavò: “Dayane mi ha baciata e mi sono irrigidita”/ Arriva la smentita!

Dayane Mello attacca Rosalinda Cannavò, lei replica

Dall’altra parte, prima di ascoltare l’attacco di Dayane Mello, Rosalinda Cannavò ha voluto fare delle precisazioni, dichiarando che “Sono state dette e messe nella mia bocca parole che non ho mai detto. Io non mai parlato di molestia o violenza”. Una volta ascoltate le parole dell’amica ha però risposto a tono: “Rimango sempre più sconvolta dal fatto che per l’ennesima volta ho cercato, con delle storie, di tutelare le persone alle quali io voglio bene, spiegando e proteggendo! Cosa ricevo? Frecciatine. – ha tuonato la Cannavò, per poi chiarire – Non ho bisogno di far parlare di me attraverso nessuno, anche perché non vivo di questo ma di affetto vero, che onestamente so di meritare. Ho fatto un reality e non posso pretendere che un giornalista non mi faccia una domanda. E a domanda rispondo con onestà, nel rispetto di chi mi segue.”, ha spiegato la fidanzata di Andrea Zenga.



