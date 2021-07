Rosalinda Cannavò: “Dayane mi ha baciata e mi sono irrigidita”/ Arriva la smentita!

In una lunga intervista al settimanale Chi, Rosalinda Cannavò torna a parlare di Dayane Mello, svelando che tra loro c’è stato un nuovo bacio sulle labbra. L’occasione è arrivata durante uno shooting fatto dalle due amiche per una campagna pubblicitaria. Qui, dopo i vari scatti, la Mello avrebbe baciato Rosalinda che, alle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha quindi rivelato: “Voglio essere onesta. Poco tempo fa ho visto Dayane per uno shooting. C’è stato un momento in cui lei mi ha dato un bacio a stampo fortissimo, un po’ come succedeva nella Casa del Grande Fratello Vip. Io mi sono irrigidita. – e ancora – Voglio bene a Dayane, ma non voglio illudere nessuno. Non c’è alcuna storia, c’è solo una bella amicizia. Nient’altro…almeno da parte mia è così”. Dopo queste dichiarazioni, il fotografo dello shooting in questione ha però deciso di intervenire e dare la sua versione dei fatti.

Dayane Mello, polemica sul vaccino "Ho bisogno di informarmi"/ "Anni fa quasi morta…"

Dayane Mello e il bacio a Rosalinda Cannavò: la versione del fotografo

Francesco Chiappetta, fotografo dello shooting, ha pubblicato una storia su Instagram con un lungo messaggio in cui parla di un bacio innocente, senza alcunché di malizioso da parte di Dayane Mello. “Quel bacio io l’ho visto e l’ho anche fotografato e credo non ci sia nulla di male in quello che è successo, anzi è stato un bellissimo momento a conclusione di una giornata piena di emozioni. – ha scritto Chiappetta – Mi è sembrato molto spontaneo da entrambe le parti, ma se per Rosalinda Cannavò non lo è stato, intendo un bacio affettuoso e spontaneo privo di costrizione, allora posso affermare che è una bravissima attrice.” Così ha concluso: “Mi scuso anticipatamente se queste mie parole possono offendere qualcuno, ma è semplicemente la sensazione che ho avuto sul set. Rispetto comunque le parole di Rosalinda perché io non posso conoscere le sensazioni che ha provato”. Non c’è stata, al momento, replica da parte di Dayane e Rosalinda.

