DayDreamer, Le ali del sogno/ Anticipazioni dal 7 al 24 Agosto: Can e Sanem in crisi

DayDreamer – Le Ali del Sogno torna su Canale 5 con le nuove imperdibili puntate in onda da lunedì 17 a venerdì 24 agosto. Nelle anticipazioni della settimana la serie turca campione di ascolti è pronta a regalare nuovi colpi di scena ai milioni di telespettatori curiosi di scoprire cosa succederà alla neo coppia formata da Sanem e Can. Nelle nuove puntate, infatti, vedremo Sanem confessare della storia d’amore con il suo capo a Leyla. Non solo, dal canto suo il tenebroso protagonista è pronto ad uscire allo scoperto anche con i genitori della Aydin inconsapevole però di fare un’amara scoperta. Can infatti, scoprirà dell’esistenza di un altro uomo, Muzzafer, che è pronto a tutto pur di conquistare il cuore di Saman. Questa notizia sconvolgerà i piani di Can che comincia a dubitare della buona fede della fidanzata. Intanto sempre Can si troverà costretto anche a coinvolgere tutti i dipendenti della sua azienda delle difficoltà economiche che sta attraversando comunicando loro che l’agenzia è a rischio bancarotta.

DayDreamer anticipazioni settimana: Can e Sanem si lasciano

Ma non finisce qui, visto che durante la nuova settimana di DayDreamer – Le Ali del Sogno assisteremo anche al litigio tra Divit col fratello Emre arrivando perfino a cacciare Sanam. Una settimana ricca di colpi di scena che comincia col botto visto che Can al Luna Park ascolta una conversazione segreta tra Sanem e Emre. I due si confrontano e la donna gli rinfaccia la loro alleanza passata contro Can inconsapevole che il suo amore li sta ascoltando. Le parole di Sanem sconvolgono Can che lascia il Luna Park deluso dal comportamento della sua fidanzata. Proprio al Luna Park i due avranno una fortissima litigata con Sanem che scoppia in lacrime confermando di avergli sempre mentito e di aver cospirato alle sue spalle con Emre. Intanto Emre, svuotate le casse dell’agenzia, stringe alleanza con un dirigente della YRT. Le sorprese non finiscono qui, visto che Murat, il direttore della YRT Holding non si lascia corrompere da Emre e racconta tutto a Can che poco dopo scopre tutto. Oramai i rapporti tra Can e Sanem sono ai ferri corti al punto che lui decide di lasciarla. Cosa altro succederà?



