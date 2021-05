DayDreamer le ali del sogno/ Anticipazioni oggi, 21 maggio: Sanem gelosa di Ayca

DayDreamer le ali del sogno, anticipazioni oggi, 21 maggio

Nella puntata di oggi, venerdì 21 maggio, di Daydreamer – Le ali del sogno anche se Mevkibe, Melahat e Mihriban, protagoniste dello spot pubblicitario, hanno pretese da star che rischiano di far saltare i nervi a tutto lo staff al lavoro sullo spot, alla fine il video è molto buono, tanto che il Signor Nesim si dice soddisfatto della proposta e sembra accordare la sua fiducia all’agenzia. Sanem vorrebbe festeggiare l’evento insieme a Can e per questo gli prepara uno dei suoi the che il ragazzo ama tanto, ma quando glielo porta lo trova con Ayca e con i suoi amici del gruppo dell’arrampicata. Molto gelosa della ragazza, Sanem perde le staffe quando viene a scoprire che Divit sta pensando di partire con la nipote di Nesim per andare a fare arrampicata. Quando Can capisce che Sanem ha ricominciato ad avere crisi di gelosia nei suoi confronti, si diverte molto a stuzzicarla. Intanto sia CeyCey che Muzo iniziano a corteggiare Melahatm ora che hanno saputo che è diventata ricca.

DayDreamer – Le ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Daydreamer – Le ali del sogno alla Fikri Harika tutti sono in fibrillazione perché l’agenzia rivale sembra essere in vantaggio sulla conquista del cliente delle creme, per cui c’è bisogno di un’idea geniale che scompigli tutte le carte. Can pensa di incentrare la pubblicità sulle casalinghe, persone come Mevkibe e Melahat. Quando, però, vanno a casa di Nihat per parlare con sua moglie, la donna non è d’accordo nel prendere parte a questo progetto e non vuole assolutamente girare lo spot. Can, allora, ha un altro piano: chiama sua madre, al fine di farla venire a casa dei genitori di Sanem per convincere la madre della ragazza a girare lo spot. In effetti Huma arriva con Selim, che in realtà vuole conoscere Melahat, e la provoca dicendole che fa bene a non accettare il lavoro perché non è abbastanza bella e non ha la faccia per comparire in tv. Mevkibe, offesa da questi commenti, accetta immediatamente di girare lo spot, cadendo nella trappola di Can. Intanto Selim inizia a corteggiare Melahat, avendo saputo che la donna è diventata molto ricca. La parrucchiera vorrebbe cedere alle lusinghe dell’uomo ma dice che c’è Huma fra di loro, quindi Selim si propone di mettere immediatamente fine alla relazione con l’ex signora Divit.

Il giorno dopo si inizia a girare lo spot nel quartiere di Sanem. Le riprese sono abbastanza burrascose anche perché sul set arriva anche Selim, in cerca di una scusa per passare del tempo insieme a Melahat, ma i dipendenti della Fikri Harika cercano di allontanarlo in ogni modo, visto che a breve arriverà anche il signore Nesim con la nipote e non devono assolutamente vedere l’uomo che ha interpretato il fantomatico Arthur Capello. Quando arrivano, Ayca chiede a Sanem di poter parlare e le mostra una copia del suo romanzo, che chiede di poter autenticare. La scrittrice è molto lusingata ma si infastidisce subito dopo quando la giovane inizia a chiedere maggiori dettagli sulla sua storia d’amore con Can e su come siano riusciti ad amarsi così tanto anche se è lampante che sono il giorno e la notte. Tutte queste domande la mettono in allarme perché pensa che Ayca stia cercando di indagare sul suo rapporto con Can per poterci provare con lui. In ogni caso il sopralluogo di Nesim sembra essere andato abbastanza bene: l’uomo si dice soddisfatto ma non dà ancora un responso definitivo sullo spot perché vuole vedere prima che cosa faranno le altre agenzie.

