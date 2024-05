Viola come il mare 2, CANALE 5/ Anticipazioni puntata 23 maggio 2024 e diretta: l’addio di Farah

Diretta Viola come il mare 2, commento live alla puntata di oggi 23 maggio 2024

Farah è andata via lasciando un messaggio di dolore, che la vede gridare di non poter tenere con sè il figlio. Viola intanto aiuta Francesco a crescere la creatura neonata Giovanna, abbandonata al triste destino di vedersi crescere senza la figura materna. Nel frattempo un ragazzo sordomuto di nome Lucio insieme ai genitori sono chiamati ad un interrogatorio rispetto al nuovo caso di omicidio sulla bocca di tutti. (Agg. di Serena Granato)

Francesca Chillemi e Can Yaman hanno litigato sul set Viola come il mare 2?/ "Ferita dalle frecciate": rumor

Viola e Francesco ci riprovano

Viola e Francesco si riavvicinano di nuovo con l’ispettore capo che tenta di rubare un nuovo bacio alla giornalista. La lovestory è giunta all’epilogo da poco e la fiamma dell’amore potrebbe non essersi spenta del tutto. Ma ecco che la sedicente compagna e mamma del figlio di Francesco Farah fa perdere ogni sua traccia, lasciando un biglietto. Cosa vuole dire l’addio? (agg. di Serena Granato)

Viola come il mare 2/ Anticipazioni puntata 16 maggio 2024: s'infittisce il mistero sulla morte di Filippo

Giada è la sospetta vittima di omicidio

Giada è il nuovo caso di cronaca su cui Francesco Demir conduce le nuove indagini. La morte della giovane sembra dirsi il caso, l’ennesimo, di un femminicidio compiuto per le mani di ignoti. Un caso nel caso dal momento che intanto è rinvenuto lo scenario di un combattimento clandestino che potrebbe essere legato alla morte improvvisa.

(Agg. di Serena Granato)

Il dramma di Viola

La trama di Viola come il mare 2 prosegue on l’aneddoto triste di Viola. La giornalista ricorda il dramma vissuto in una situazione familiare disagiata, alle prese con la mancanza della madre. La protagonista condivide il dramma del passato con l’ispettore capo che l’ha fatta capitolare e il passato difficile che li accomuna sembra proprio legare i due nel profondo, nonostante la crisi. (Agg. Serena Granato)

Can Yaman, l’attore di 'Viola come il mare' è fidanzato?/ Gli ultimi rumor e la foto che ‘spaventa’ i fan

Francesco Demir e Viola tornano a formare una coppia?

La nuova puntata di Viola come il mare 2 vede Francesco Demir e Viola tornare al dialogo intimista sulle loro vite, dopo che lei ha scoperto la deludente scoperta del figlio che l’ex attende da una terza donna. Stavolta Francesco parla a Viola di come si sia ad oggi sentito tradito dalla madre. Nel frattempo l’ispettore capo si scopre al comando di nuove indagini.

(Agg. di Serena Granato)

Viola come il mare 2 è la serie tv firmata Mediaset che trae origine dai racconti di Simona Tanzini: ogni giovedì, in prima serata su Canale 5, possiamo assistere alle vicende della giornalista Viola Vitale, interpretata da Francesca Chillemi, e dell’ispettore Francesco Demir, ossia Can Yaman. Cosa ci riserverà questa seconda stagione?

Anticipazioni Viola come il mare 2: riassunto dell’episodio precedente

Lo scorso giovedì 16 maggio 2024 è andata in onda la terza puntata di Viola come il mare 2. Un episodio eclatante ove si scopre che Pietro Martino è, in realtà, il padre biologico di Francesco Demir. Quest’ultimo deve far fronte alla sua gelosia quando Viola si avvicina al PM Matteo Ferrara, sboccerà qualcosa tra i due? Quel che è certo, però, è che un appuntamento galante e un malinteso ha acceso in loro molti turbamenti. Nel frattempo vi sono, ovviamente le indagini e il caso di questa puntata riguarda la morte, apparentemente suicida, di un giovane violinista e infine un altro colpo di scena. Quando Francesco e Viola sembrano sempre più vicini, ecco che spunta Farah, ma non solo: la ragazza, che nelle puntate precedenti aveva profondamente scosso l’ispettore, è incinta e chiede a quest’ultimo il suo aiuto, che ha intenzione di riconoscerlo. Sarà figlio suo? La casa si fa affollata, visto che Anche Turi, cacciato di casa dalla moglie, rimane a vivere da Francesco. Come riportano le anticipazioni di Viola come il mare 2, ben presto però l’aria si fa opprimente.

Dopo alcune tensioni iniziali, a causa anche del buco nell’acqua sulle sue vere origini, Viola si rende conto di aver travisato. Leonardo, interpretato da Ninni Bruschetta, new entry di stagione, scopre di avere molte cose in comune con la ragazza. Quest’ultima le confessa la malattia degenerativa che la affligge da anni e le ricerche senza esito sull’identità del padre. Anche Vita, che da sempre sembra una donna forte e organizzata, qui alle prese con il compleanno della figlia, ha assunto un aspetto più umano. Con il passare del tempo, infatti, ci accorgiamo che è umana, fragilità comprese. Infine, un altro colpo di scena: la madre di Francesco si risveglia dal coma.

Le anticipazioni della puntata del 23 maggio 2024 di Viola come il mare 2

Stando alle anticipazioni del nuovo episodio della seconda stagione di Viola come il mare 2, in onda giovedì 23 maggio 2024, si affronteranno nuovi colpi di scena: il primo caso della puntata riguarderà l’omicidio di una giovane veterinaria di quartiere, ritrovata senza vita nella sua clinica e l’unico indizio rimane una donna che scappa. Sarà lei la presunta assassina o la verità è ben diversa? nelle anticipazioni della seconda indagine di Viola come il mare 2, invece, scopriamo che si parlerà di una donna morta a seguito di una colluttazione, il principale sospettato avrà un alibi di ferro e riuscirà a cavarsela oppure le cose si faranno complicate?

Oltre alle inchieste, vi sarà naturalmente spazio ai sentimenti stando alle anticipazioni della nuova puntata di Viola come il mare 2: se da un lato Raffaele cercherà di conquistare Maryam, dall’altro avremo, come sempre, Viola e Francesco alle prese con le loro questioni sentimentali, i due, ancora più vicini avranno una nuova preoccupazione. Farah, infatti, ha partorito, ma si dilegua veloce come è arrivata, lasciando la neonata tra le mani dell’ispettore, ma ora chi se ne occuperà? Vi è poi la ricerca delle origini, Se Viola si sente sempre più frustrata, Demir è deciso a incontrare Osman, colui che pensava essere suo padre, per chiarire la situazione. E Turi? Verrà perdonato dalla moglie?











© RIPRODUZIONE RISERVATA