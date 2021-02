Daydreamer non va in onda, ecco perchè/ Can Yaman torna contro Sanremo

Daydreamer – Le ali del sogno non va in onda oggi, martedì 23 febbraio 2021: come mai? La soap turca di grande successo con protagonista Can Yaman non va in onda neppure questa settimana per lasciare spazio ad un importante evento sportivo. L’ammiraglia Mediaset ha deciso di “sospendere” momentaneamente la messa in onda in prima serata della soap che sarà ugualmente trasmessa il pomeriggio dalle ore 16:35 su Canale 5. Una decisione momentanea visto che la soap tornerà in prima serata la prossima settimana con un appuntamento che si preannuncia imperdibile e che Mediaset ha pensato bene di controproporre contro il Festival di Sanremo 2021. La soap turca con protagonisti Can Yaman e Demet Özdemir questa settimana è stata rimpiazzata in prima serata dalla sfida Lazio e Bayern Monaco di Champions League, mentre la sua programmazione è come sempre prevista dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Canale 5.

Daydreamer – Le ali del sogno contro Sanremo 2021

Attenzione però Daydreamer – Le ali del sogno tornerà in prima serata già dalla prossima settimana, visto che Daydreamer – Le ali del sogno è pronta a sfidare la grande macchina del Festival di Sanremo di Amadeus. Nella serata di mercoledì 3 marzo, infatti, sono previsti ben quattro episodi della serie televisiva di successo che andrà in onda dalle ore 21:20 alle ore 00:40. Cosa succederà nei nuovissimi episodi previsti nella prima serata? Stando alle anticipazioni possiamo rivelarvi che Mevkibe e Nihat sono sempre più convinti che Emre abbia tradito Leyla. Intanto Sanem è pronta a collaborare nuovamente con Can. La situazione si fa sempre più difficile visto che i due non si rivolgono neppure più la parola. Ma le sorprese non finiscono qui, visto che Sanem vivrà una tragedia che la porterà a fare i conti con i suoi reali sentimenti. Il rifugio di Can prenderà fuoco e Sanem proverà un senso di grande terrore nel pensare che qualcosa di grave è successo a Divit abbia perso la vita.



