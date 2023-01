Daylight Trappola nel tunnel/ Su Italia 1 il film con Sylvester Stallone

Daylight Trappola nel tunnel, film in seconda serata!

Daylight Trappola nel tunnel è un thriller d’azione del 1996 che andrà in onda su Italia 1 oggi, venerdì 27 gennaio, a partire dalle ore 23:20.

Nel cast stellare del film figurano Sylvester Stallone, Amy Brenneman e Viggo Mortensen, oltre al figlio defunto di Stallone, Sage, che col padre aveva già collaborato nel terzo film della saga di Rocky Balboa, interpretando il figlio del pugile. La regia della pellicola porta la firma di Rob Cohen, noto per aver diretto altri colossi del genere d’azione hollywoodiano come Fast and furious e La mummia – la tomba dell’imperatore dragone.

The crossing Oltre il confine/ Su Canale 5 il film con Anna Sofie

Daylight Trappola nel tunnel, la trama del film

La trama di Daylight trappola nel tunnel, ruota attorno al protagonista Kit Latura, un ex paramedico che ora lavora come tassista di New York. Durante uno dei suoi turni per le strade della metropoli, un incidente blocca un gruppo di persone all’interno di un tunnel sotto il fiume Hudson, e queste non riescono a trovare una via d’uscita in seguito a un’esplosione che ha bloccato il passaggio.

I mercenari 2/ Su Italia 1 il film con Sylvester Stallone e Chuck Norris

Kit si aggrega ai suo vecchi colleghi all’opera per salvare le vite dei superstiti, e decide di spingersi all’interno del tunnel per recuperarne il più possibile. All’interno le cose si complicano ancora più del previsto e il fiume minaccia di inondare l’ambiente in cui i superstiti sono bloccati, Kit dovrà quindi ricorrere a tutta la sua abilità e freddezza per riuscire nell’impresa, pur non riuscendo a salvare tutti quanti.

LEGGI ANCHE:

Green book/ Su Rai 3 il film con Viggo Mortensen e Mahershala Ali

© RIPRODUZIONE RISERVATA