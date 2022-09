Dazn acquisisce Eleven Sports/ Serie C e basket a breve sulla piattaforma?

Dazn, la nota piattaforma di video streaming che in Italia trasmette la Serie A e vari altri sport, si espande, acquisendo Eleven Sports. Si tratta di un’altra piattaforma di live streaming di eventi sportivi, fondata nel 2015 da Andrea Radrizzani, presidente del Leeds United, e presente nel nostro Paese con la Serie C e la pallacanestro. Obiettivo di Dazn, come sottolinea Wired, crescere e nel contempo consolidarsi a livello globale (Eleven opera in varie Paesi), oltre che diversificare la propria offerta ed entrare in più mercati. Una volta che l’acquisizione sarà completata, la piattaforma diventerà il broadcaster delle principali leghe di calcio in Portogallo e Belgio, senza dimenticarsi di altre nazioni come Germania, Austria, Spagna, Svizzera e appunto l’Italia.

Tramite comunicato stampa viene inoltre fatto sapere che nella nuova partnership è incluso anche il Team Whistle, fornitore di contenuti per social media che “consentirà a Dazn – si legge – di raggiungere un pubblico più giovane” e “garantirà una crescita dei ricavi di Dazn pari a circa 300 milioni di dollari all’anno”. Shay Segev, ad di Dazn, ha commentato così la fusione con Eleven Group: “Questa acquisizione aumenta la scalabilità del nostro business. È un passo avanti importante per consolidare la nostra mission di diventare la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo. Insieme formiamo il management team più forte e credibile del settore. Dazn ha investito nello sviluppo di una rivoluzionaria piattaforma sportiva digitale, dove i tifosi possono beneficiare dell’intera offerta di intrattenimento sportivo interattivo”.

DAZN ACQUISISCE ELEVEN SPORTS, IL COMMENTO DI ANDREA RADRIZZANI

Andrea Radrizzani entrerà a far parte del cda di Dazn come direttore esecutivo: “La fusione – ha spiegato – offrirà maggiori opportunità come gruppo che continua a lavorare per creare una destinazione globale per gli appassionati di sport, che è stata la nostra missione sin dal primo giorno”. Fra i diritti detenuti da Eleven anche quelli riguardanti il calcio femminile, di conseguenza Dazn, dalla Serie A, alla C, passando per la Serie B, potrà offrire nel futuro prossimo un pacchetto davvero importante per quanto riguarda il mondo del pallone italiano e non solo.

