DAZN alza i prezzi/ Tariffe in aumento per i nuovi abbonati, inserito un terzo piano

DAZN AUMENTA I PREZZI

DAZN alza i suoi prezzi, con riferimento ai nuovi abbonati: la notizia, pubblicata sul Corriere della Sera, non farà felici tutti gli utenti che vogliano riferirsi alla piattaforma che già dalla passata stagione ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le partite di Serie A. Da ieri, lunedì 2 gennaio, sono arrivate variazioni sulle tariffe e questo, va detto, si deve anche al fatto che DAZN ha introdotto nuovi contenuti.

Per esempio l’associazione con Eleven Sports per mandare in onda le partite di Serie C – oltre a quelle di Serie B, che erano già comprese nel pacchetto – e di conseguenza anche Eurolega ed Eurocup di basket. Il prezzo dell’abbonamento è invariato per i clienti “vecchi”, anche coloro che avessero messo in stand-by il loro abbonamento per i Mondiali (cosa che era possibile); per i nuovi invece bisogna distinguere tra tre diversi piani tariffari.

I TRE PIANI TARIFFARI DI DAZN

Il piano Standard costa 29,99 euro al mese, ma solo per un minimo di un anno intero: si sale a 39,99 volendo mantenere la flessibilità di una disdetta mensile. Qui sarà possibile registrare fino a sei dispositivi, ma la visione in contemporanea sarà garantita ad appena due purchè la rete internet utilizzata sia la stessa. Abbiamo poi il piano Plus, che ha un costo di 49,99 euro: 10 in più rispetto al tariffario precedente, con un piano mensile si sale invece a 54,99 euro.

Sette dispositivi registrabili, visione in contemporanea su due anche in luoghi differenti. La vera novità di DAZN è il piano Start, al costo di 12,99 euro al mese: sarà possibile assistere a qualunque evento sportivo, ma non il calcio. Avremo il basket con le partite della nostra Serie A1 e, come già detto, delle coppe europee; il football NFL, il rugby e la boxe. I dispositivi collegabili sono quattro; anche qui, visione in contemporanea con due ma utilizzando la stessa connessione a internet.

