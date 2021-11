DAZN, RESTA LA DOPPIA UTENZA (IN QUESTA STAGIONE)/ Giorgetti “Moral suasion decisiva”

Con un comunicato ufficiale, DAZN fa marcia indietro sulla possibilità di revocare l’utilizzo della doppia utenza ai suoi abbonati, almeno per quanto riguarda la stagione calcistica 2021/22. Un comunicato ufficiale sul sito dell’azienda ha spiegato i passi che sono stati intrapresi per arrivare prima alla decisione del ritiro della possibilità di vedere lo streaming delle partite su due dispositivi diversi e poi alla marcia indietro.

“In riferimento a quanto riportato nei giorni scorsi da diversi organi di informazione, DAZN desidera precisare la sua posizione relativamente all’utilizzo dell’account legato al proprio abbonamento. Nelle “Condizioni di utilizzo” attualmente in vigore, è chiaramente indicato che “Il servizio DAZN e tutti i contenuti visualizzati attraverso lo stesso, sono ad esclusivo uso personale e non commerciale. (…) Fin dall’inizio del Campionato di calcio di Serie A abbiamo constatato un considerevole incremento di comportamenti non corretti che non può essere ignorato. Tuttavia, nel rispetto di coloro che usano in modo corretto la condivisione e con l’obiettivo di tutelare l’interesse dei nostri abbonati, nessun cambio verrà introdotto nella stagione in corso.”

DAZN E DOPPIA UTENZA, IL PLAUSO DI GIORGETTI

Dunque probabilmente hanno avuto il loro peso le proteste ricevute per quanto anticipato, con una vera e propria rivolta che si è sollevata, soprattutto sui social, con l’hashtag #daznout che ha spopolato e le minacce di disdetta che si sono moltiplicate. Il comunicato di DAZN si conclude con: “Approfondiremo questo discorso nel corso dell’incontro di martedì 16 novembre con il Ministro Giorgetti durante il quale illustreremo anche le proposte di rimodulazione e ampliamento delle nostre offerte con l’obiettivo di mettere al centro i consumatori.” Incontro che lo stesso Giorgetti aveva cercato, col Ministro che ha comunque plaudito alla decisione di non toccare la seconda utenza almeno per la Serie A di questa stagione.”La moral suasion ha portato i suoi frutti” ha sottolineato Giorgetti, anche se sicuramente dal prossimo incontro emergeranno altri particolari sui progetti di DAZN anche per gli anni a venire.

