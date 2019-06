De Carolis vs Gevor/ Boxe diretta streaming video e tv, orario e risultato

Grande pugilato con De Carolis vs Gevor, sarà dunque un venerdì sera all’insegna della grande boxe quello organizzato da Bbt a Roma, presso il Parco della Pace. Un incontro di livello mondiale ed un sottoclou di notevole qualità, con De Carolis vs Gevor che sarà naturalmente il piatto forte. Il già campione del mondo dei supermedi Giovanni De Carolis combatterà contro l’ex campione europeo di categoria, l’armeno Khoeren Gevor, per difendere la cintura internazionale Wbc conquistata a dicembre e magari conquistarsi una possibilità di combattere per un mondiale. Da citare però anche molti altri incontri della sera romana di oggi, venerdì 21 giugno. Il peso superpiuma Michael Magnesi (14-0-0) si batterà contro il messicano Emanuel Lopez (30-10-1), già campione del mondo di categoria. Prima di loro a salire sul ring il supermedio Francesco Russo (4-0-0) combatterà contro Petru Chiochiu (6-2-0), il mediomassimo Giovanni Carpentieri (8-3-2) sfiderà Luca Spadaccini (3-0-2), il medio Yuri Lupparelli (4-0-0) se la vedrà con Angelo Artino (2-2-0) mentre il welter Pietro Rossetti (3-0-0) incrocerà i guanti con Giorgi Khupenia (2-2-2). Si comincerà alle ore 21.00, possiamo prevedere che De Carolis vs Gevor sarà non prima delle ore 22.00.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE DE CAROLIS VS GEVOR

Per gli appassionati di boxe, bisogna segnalare che De Carolis vs Gevor sarà visibile in diretta tv in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando che è disponibile anche al numero 225 della piattaforma satellitare Sky. La diretta streaming video sarà invece disponibile accedendo al sito internet dell’emittente, all’indirizzo www.sportitalia.com.

DIRETTA DE CAROLIS VS GEVOR: IL PROTAGONISTA

Verso la diretta di De Carolis vs Gevor, spendiamo naturalmente qualche parola in più sul pugile nativo proprio di Roma e classe 1984, che oggi vivrà una delle serate più importanti della carriera. Vincere contro Khoeren Gevor gli permetterebbe di difendere la cintura internazionale Wbc e presumibilmente di diventare lo sfidante ufficiale per qualche cintura iridata, una sconfitta invece complicherebbe non di poco i piani per il futuro. De Carolis d’altronde è uno dei migliori pugili italiani degli ultimi anni: è stato campione mondiale dei pesi supermedi, versione WBA, dal 9 gennaio 2016 al 5 novembre dello stesso anno. De Carolis conquistò il titolo contro il tedesco Vincent Feigenbutz, divenendo il 35° italiano a vincere un titolo mondiale, il quarto nei supermedi dopo Mauro Galvano, Vincenzo Nardiello e Cristian Sanavia. La prima difesa contro Tyron Zeuge andò a buon fine, alla seconda però De Carolis ha dovuto alzare bandiera bianca. La vittoria del dicembre scorso contro Dragan Lepei ha rilanciato De Carolis, stasera è la chance per tornare ai vertici internazionali.



