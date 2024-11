Se ne parla ormai da mesi e finalmente è arrivato il momento in cui l’ex campione dei pesi massimi Mike Tyson salirà su di un ring di boxe dopo ben 19 anni dal suo ritiro dalla carriera professionistica, scontrando i guantoni con lo youtuber e content creator Jake Paul che negli ultimi anni si è reinventato boxeur lanciando sfide a tutti i grandissimi campioni della disciplina: ad oggi – in una sorta di lunga preparazione all’incontro con Mike Tyson – ha sfidato l’ex collega youtuber Deji Olatunji, il cestista Nate Robinson, Ben Askren e Tyron Woodley (entrambi professionisti delle arti marziali) incassando in totale nove vittorie ed una sola sconfitta – quasi ironicamente – contro l’unico pugile sfidato, ovvero Tommy Fury.

Dal conto suo – invece – l’ex campione dei pesi massimi può vantare un curriculum lunghissimi di scontri e incontri che l’hanno reso a lungo (e forse ancora oggi) uno dei pugili più famosi della storia: con una carriera professionale nella boxe iniziata nel 1985 con l’incredibile numero – peraltro record assoluto dato che gli valse il titolo di campione del mondo dei pesi massimi ad appena 20 anni – di 19 match vinti consecutivamente, prima di appendere i guantoni al chiodo nel 2005 ha incassato un totale di 50 vittorie e solamente 6 sconfitte, delle quali due nel solo ultimo anno di attività.

I dubbi sullo scontro tra Mike Tyson e Jake Paul: dalle accuse che possa essere pilotato, alla salute dell’ex campione del mondo

Insomma, l’attesa – forte anche di una campagna pubblicitaria tra le più aggressive degli ultimi anni – attorno al match tra Mike Tyson e Jake Paul è veramente altissima, oltre che permeata da non poche critiche e – forse soprattutto – preoccupazioni per la salute dell’ex campione: partendo dalle prime, sono tantissimi online a credere che l’incontro sia almeno in parte pilotato per permettere al pugile 27enne di incassare una vittoria su cui basare (almeno ipoteticamente) una carriera futura; mentre alcuni credono che difficilmente Tyson salirà per l’ultima volta in vita sua sul ring per incassare una sconfitta a mani basse.

D’altra parte, non va sottovalutata la salute di Mike Tyson che solamente a luglio si era visto costretto a rimandare l’incontro a causa della lacerazione di un’ulcera che gli aveva causato una complessa emorragia: negli ultimi mesi per preparasi all’incontro ‘Iron Mike’ ha stravolto completamente la sua dieta, riprendendo a fare attività fisica con ritmi del tutto simili a quelli che osservava quando era un campione; senza dimenticare che ormai ha 58 anni e ha passato buona parte della sua vita ad incassare feroci e violenti colpi.