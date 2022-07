De Ketelaere al Milan/ Calciomercato: lunedì l’arrivo in Italia, i numeri dell’affare

Calciomercato news, De Ketelaere al Milan dopo una lunga trattativa

Il tormentone di calciomercato riguardante il trasferimento di Charles De Ketelaere al Milan si è concluso nelle ultime ore di questa sessione estiva. Al termine di una lunga trattativa durata diverse settimane, i rossoneri sono riusciti ad ottenere il via libera per l’acquisto del trequartista tanto desiderato per, come riporta La Gazzetta dello Sport, 32 milioni di euro più 3 di bonus oltre al 12,5% sulla futura rivendita solamente nel caso in cui il belga venga ceduto per una cifra superiore rispetto a quella con cui è stato acquistato.

DE KETELAERE AL MILAN?/ Calciomercato, intesa raggiunta. Le cifre e quando arriva

Il ventunenne De Ketelaere ha rifiutato la possibilità di trasferirsi in Premier League, dove lo voleva il Leeds United che gli poteva garantire anche un ingaggio più alto, ed ha deciso di firmare con il Milan un contratto quinquennale da 2,3 milioni di euro a stagione. Ora il tecnico Stefano Pioli potrà cominciare a ragionare meglio sui piani tattici da attuare nel corso dell’annata calcistica che sta per cominciare.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Rossoneri alle prese con i rinnovi di Rafael Leao e Tomori

Calciomercato news, Charles De Ketelaere al Milan da lunedì

L’appodo di Charles De Ketelaere al Milan dovrebbe concretizzarsi in modo effettivo a partire dalla giornata di lunedì, ovvero quando il calciatore dovrebbe arrivare in Italia per compiere le visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto. A questo punto i dirigenti rossoneri potranno dedicarsi all’acquisto di altri elementi per potenziare la rosa a cominciare dalla zona centrale del campo e dal reparto arretrato dove si cercano appunto un centrocampista ed un difensore.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ De Ketelaere preme sul Bruges, Ziyech si può ancora fare

© RIPRODUZIONE RISERVATA