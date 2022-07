De Ketelaere al Milan?/ Calciomercato news: le parti sono ancora distanti, i dettagli

Calciomercato news, c’è ancora distanza per Charles De Ketelaere al Milan

Il tormentone di calciomercato relativo all’approdo di Charles De Ketelaere al Milan prosegue inesorabilmente in questo sabato di luglio. Nella serata di ieri erano attese ulteriori novità in merito alla risposta che avrebbe dovuto dare il Club Brugge dopo i collqui avuti in Belgio da Massara e Maldini nei giorni scorsi ma così non è stato. Le parti, secondo le indiscrezioni più recenti, rimangono ancora distanti.

Il problema principale è rappresentato dalla richiesta nerazzurra di 35 milioni di euro per convincersi a lasciar partire il ventunenne, il quale non ha mai nascosto la sua volontà di volersi trasferire in Lombardia. Pure il suo allenatore ed il suo compagno di squadra Vanakem hanno raccontato in questi giorni di come De Ketelaere sia bloccato da questa situazione e di come sia allo stesso pronto per affrontare un’avventura così importante.

Calciomercato news, De Ketelaere al Milan entro la prossima settimana

L’arrivo di Charles De Ketelaere al Milan a questo punto dovrà avvenire entro l’inizio della prossima settimana di calciomercato estivo. Come spiegato da Sky Sport, se i rossoneri non avranno ancora trovato l’accordo con il Bruges allora decideranno di virare su altri obiettivi come Hakim Ziyech, sempre in uscita dal Chelsea e pure lui in attesa dei lombardi.

