De Ketelaere al Milan?/ Calciomercato news, mercoledì il possibile incontro decisivo

Calciomercato news, mercoledì decisivo per Charles De Ketelaere al Milan

In questa sessione di calciomercato estivo gli sforzi di Maldini e Massara sembrano essere concentrati soprattutto nel cercare di portare Charles De Ketelaere al Milan. Il ventunenne di proprietà del Club Brugge non è stato impiegato nel primo impegno ufficiale della stagione rimanendo in panchina per tutta la Supercoppa del Belgio, vinta dai suoi per 1 a 0 ai danni del Gent, ed al termine del match ha praticamente salutato i suoi tifosi.

Il tecnico dei nerazzurri si era inoltre detto incerto riguardo alla permanenza del calciatore e, secondo le indiscrezioni provenienti da Sky Sport, nella giornata di mercoledì il Milan potrebbe effettuare un ultimo blitz in Belgio così da completare l’operazione. Il trequartista dovrebbe in questo modo completare l’organico a disposizione di mister Stefano Pioli ricordando che può essere schierato anche in appoggio ad un centravanti.

Calciomercato news, giorni caldi per il passaggio di De Ketelaere al Milan

Le chances di vedere De Ketelaere al Milan entro la fine della settimana sono davvero buone per questi giorni di calciomercato estivo. Come emerso di recente, la volontà dello stesso De Ketelaere sarebbe ormai quella di trasferirsi solamente in Lombardia, rispedendo al mittente proposte di altri club come quella degli inglesi del Leeds United. L’operazione dovrebbe essere da 32 milioni di euro, bonus compresi.

