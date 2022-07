De Ketelaere al Milan?/ Calciomercato, niente amichevole e l’offerta dei rossoneri

Calciomercato news, le ultime su Charles De Ketelaere al Milan

In questa prima parte della sessione estiva di calciomercato si parla moltissimo della possibilità di vedere Charles De Ketelaere al Milan. I rossoneri sono in cerca di un nuovo trequartista da regalare al tecnico Stefano Pioli per la stagione che sta per cominciare ed il nome del giocatore sotto contatto con il Club Brugge fino al giugno del 2024 sarebbe davvero utile per completare l’organico. Lo stesso ventunenne belga avrebbe già espresso la sua intenzione di voler sposare soltanto la causa dei rossoneri, respingendo eventuali ulteriori proposte da altre società.

Il Leeds United, squadra inglese a cui era stato accostato De Ketelaere, sembra essersi defilato dalla corsa al giocatore secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport. Stando ai rumors dei giorni scorsi, l’entourage del trequartista avrebbe raggiunto l’intesa con il Milan per firmare un contratto quinquennale fino al 2027 venendo a percepire nel capoluogo lombardo un ingaggio da 2,5 milioni di euro all’anno.

Calciomercato news, De Ketelaere al Milan per la trequarti

Le chances che l’approdo di De Ketelaere al Milan si concretizzi realmente nel corso di questa finestra di calciomercato non sono quindi affatto poche. I dirigenti rossoneri lavoreranno quindi ancora con il Club Brugge per limare la valutazione da oltre 30 milioni di euro effettuata dai belgi ricordando che i lombardi non sarebbero disposti a superare la cifra tonda. Per completare la propria trequarti il Milan monitora con grande attenzione anche il profilo di Hakim Ziyech, in uscita dal Chelsea. Infine, De Ketelaere non è stato impiegato in amichevole contro il Copenaghen forse volendone preservare le condizioni fisiche proprio in vista del passaggio al Milan.

