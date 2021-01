De Laurentiis, chiesto rinvio Supercoppa Juventus-Napoli/ Sfottò di massa sui social

Aurelio De Laurentiis è finito nel mirino dei tifosi della Juventus per aver chiesto il rinvio della Supercoppa Italiana, che si giocherà proprio fra la Vecchia Signora e il Napoli. La super sfida fra bianconeri e azzurri si terrà il prossimo 20 gennaio in quel del Mapei Stadium di Reggio Emilia, la casa del Sassuolo, e stando ad alcune indiscrezioni circolanti in queste ore, riportate in particolare da Repubblica, il patron dei campani avrebbe provato a chiedere il rinvio del match. Il motivo, questa volta, non è il covid, o meglio, solo indirettamente è il coronavirus, in quanto De Laurentiis avrebbe chiesto di spostare la gara ad una data da destinarsi, fino a quando gli stadi non saranno riaperti al pubblico.

Così facendo, quindi, si sarebbe garantito un maggior introito per Juventus e Napoli, cosa che ad oggi è di fatto impossibile viste le restrizioni in atto. Inoltre, il presidente del Napoli avrebbe sottolineato come il calendario fosse particolarmente fitto per le due squadre, e di conseguenza sarebbe stato meglio posticipare l’incontro.

DE LAURENTIIS, CHIESTO RINVIO SUPERCOPPA, DE SIERVO RASSICURA

La proposta di De Laurentiis non è stata comunque accolta (l’idea era quella di rimandare il match a fine maggio, a campionato chiuso), proprio per via del calendario fitto e del fatto che al 20 gennaio mancano ormai davvero pochi giorni. “Ci sarà la Supercoppa italiana, è stato solo un fuoco di paglia”, il commento di Luigi De Siervo, l’amministratore delegato della Serie A, commentando le ultime voci sul possibile rinvio del match fra Napoli e Juventus. “C’è stata questa provocazione – ha aggiunto De Siervo, parole riportate da Sportmediaset.it – ma il calendario e il campionato sono cose sacre, si tratta di impegni che verranno rispettati”. Inutile sottolineare come sui social sia scoppiata la polemica, ed in particolare su Twitter sono moltissimi i post che hanno preso di mira il presidente del Napoli, il cui nome è divenuto oggi pomeriggio virale.



