“De Laurentiis positivo? Uh Maronna mia!”/ Video cardinale Sepe “M’aggia fa o tampon”

Aurelio De Laurentiis positivo al coronavirus e il cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, non la prende affatto bene. Il video della reazione spontanea è diventato virale in poco tempo. «Uh Maronna mia, io non sapevo. Me l’hanno detto, dice che è risultato positivo», dice il cardinale, le cui parole sono state riprese e trasmesse anche da La Vita in Diretta nella puntata di oggi. Il cardinale Sepe ha scelto, dunque, di manifeste a modo suo il suo stupore e al tempo stesso il dispiacere per la notizia della positività del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Curioso è anche lo slang, che comunque è una sua caratteristica. «E mò m’aggia fa… comm se chiamm… ’o tampon!», ha proseguito. Sono diverse, in effetti, le persone con cui è entrato in contatto il patron partenopeo e che per questo si sono dovute sottoporre al tampone per individuare l’eventuale presenza del virus Sars-CoV-2 nel proprio organismo. Tra queste, dunque, c’è anche il cardinale Sepe.

AURELIO DE LAURENTIIS POSITIVO, LA REAZIONE DI CARDINALE SEPE

L’incontro tra il cardinale Crescenzio Sepe e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis risale ai giorni scorsi, durante il ritiro degli azzurri a Castel di Sangro. «Vabbuò, già me ne so fatti tre o quattro, uno in più, uno in meno», ha poi aggiunto il cardinale Crescenzio Sepe. L’ha presa con filosofia, dunque. Ma a proposito dell’incontro con il patron partenopeo, ha chiarito: «Noi ci siamo avvicinati… abbracciat… chill nun tenev né mascherina e né niente!». La cosa “curiosa” è che mentre ha parlato, come si vede nel video che vi proponiamo in fondo alla pagina, la mascherina sotto il mento e lui lo ha sottolineato senza problema ai presenti. «Io la mascherina la tenevo così… simbolicamente», ha aggiunto il cardinale Sepe, che poi ha concluso mandando i suoi auguri di pronta guarigione ad Aurelio De Laurentiis.





© RIPRODUZIONE RISERVATA