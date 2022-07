De Ligt al Bayern Monaco?/ Calciomercato, Kahn esce allo scoperto: “Vuole venire qui”

Calciomercato news, Kahn commenta le voci su De Ligt al Bayern Monaco

In queste ore della sessione estiva di calciomercato sembrano aumentare le quotazioni riguardanti il passaggio di Matthijs De Ligt al Bayern Monaco. Il difensore olandese sembrava poter finire in Premier League visto l’interesse manifestato dal Chelsea che ha però deciso di acquistare Kalidou Koulibaly dal Napoli ed ora per il ventiduenne si starebbero aprendo le porte della Bundesliga. Il direttore sportivo Salihamidzic ha incontrato i vertici della Juventus di recente ed anche l’amministratore delegato Oliver Kahn ha confermato la trattativa.

Intervistato dalla Bild, l’ex portiere oggi dirigente dei bavaresi ha spiegato: “Ci sono stati contatti con il ragazzo. Posso confermare che il suo desiderio è quello di venire a giocare al Bayern Monaco. Nei prossimi giorni parleremo ancora con la Juventus e vedremo come andrà a finire questa trattativa.” Anche lo stesso De Ligt starebbe dunque spingendo per l’addio alla Juve che avrebbe a sua volta fretta di cederlo per reinvestire sul mercato in entrata.

Calciomercato news, De Ligt al Bayern Monaco e Pau Torres alla Juventus

Il trasferimento di Matthijs De Ligt al Bayern Monaco forza la Juventus a trovarsi un nuovo calciatore che possa rimpiazzare l’olandese in questa finestra di calciomercato. Perso Koulibaly, il nome più caldo al momento sembra essere quello di Pau Torres del Villarreal anche se gli spagnoli chiederebbero intorno ai 50 milioni di euro per convincersi a lasciarlo partire. Per La Gazzetta dello Sport De Ligt dovrebbe firmare un contratto da 12 milioni di euro per i prossimi quattro anni.

