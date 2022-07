De Ligt al Bayern Monaco/ Calciomercato news, addio Juventus: visite mediche in corso

Calciomercato news, visite mediche in corso per De Ligt al Bayern Monaco

Un altro tormentone di questa estate di calciomercato sta per giungere alla sua conclusione visto l’imminente passaggio ufficiale di Matthijs De Ligt al Bayern Monaco. Nella giornata di ieri il difensore olandese ha salutato la Juventus ed i suoi compagni prima di recarsi all’aeroporto di Torino Caselle per volare in Germania insieme con la sua fidanzata. Questa mattina il calciatore è stato avvistato dai tedeschi della Bild mentre stava per cominciare le visite mediche di rito con il nuovo club.

Bremer all'Inter?/ Calciomercato: è duello con la Juventus, oggi l'offerta bianconera

Dopo i colloqui avuti con l’ex juventino ed oggi direttore sportivo dei bavaresi Hasan Salihamidzic, oltre alle parole dell’amministratore delegato Oliver Kahn che rivelavano la volontà del giocatore, il Bayern Monaco è riuscito a trovare l’intesa con la Juventus per chiudere l’operazione: agli italiani andranno 70/75 milioni di euro più 10 di bonus e De Ligt firmerà un contratto quinquennale da 10 milioni all’anno.

Zaniolo alla Juventus?/ Calciomercato, l'azzurro può partire con Dybala alla Roma

Calciomercato news, l’agente parla dell’arrivo di De Ligt al Bayern Monaco

In queste ore di calciomercato estivo si sta dunque concretizzando il trasferimento di De Ligt al Bayern Monaco. Come riporta Tuttomercatoweb.com, la sua agente Rafaela Pimenta prima della partenza da Torino ha commentato: “De Ligt al Bayern Monaco si farà. Lui è contento e anche Pogba è contento. Dobbiamo solo ringraziare la Juventus che è stata bravissima, dobbiamo solo ringraziare i media, Arrivabene e Cherubini. Tutto perfetto.” L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nella serata di oggi tramite il sito web e gli account social del Bayern.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Si lavora al terzo ritorno di Morata, Sampdoria su Pjaca

© RIPRODUZIONE RISERVATA