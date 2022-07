De Ligt al Bayern Monaco/ Calciomercato, Salihamidzic: “Due incontri, ora aspettiamo”

Calciomercato news, le parole di Salihamidzic su De Ligt al Bayern Monaco

Il tormentone di calciomercato relativo al passaggio di Matthijs De Ligt al Bayern Monaco sembra destinato a durare ancora a lungo in casa Juventus. Il Chelsea, che sembrava inizialmente interessato all’olandese, ha deciso di virare su Kalidou Koulibaly del Napoli e adesso i bavaresi sarebbero i soli a rimanere realmente in corsa per tentare di aggiudicarsi il centrale ex Ajax per il quale si è mosso anche il direttore sportivo Hasan Salihamidzic, volato a Torino per agevolare la trattativa.

Intervistato dalla stampa tedesca della Bild, il dirigente con un passato da juventino ha dichiarato: “Per me era importante sedersi a un tavolo con Arrivabene, Cherubini e Nedved: sono stato alla Juventus per 4 anni da calciatore e ho mantenuto un buon rapporto con il club. Abbiamo avuto due colloqui, ma adesso dobbiamo essere pazienti e vedere cosa succede. Faremo il meglio per il Bayern.” Attesi dunque ulteriori incontri nei prossimi giorni.

Calciomercato news, per Allegri c’è tempo per De Ligt al Bayern Monaco

Le chances di vedre De Ligt al Bayern Monaco in questa finestra di calciomercato estivo sembrano dunque essere molto buone. Intervistato prima della tournée americana, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ai giornalisti stranieri aveva spiegato: “Come sapete tutti, c’è stato l’incontro col Bayern Monaco. Ora De Ligt è ancora della Juve, si sta allenando bene. In questo momento è della Juventus, il mercato è aperto fino al 31 agosto. Sono contento di come si sta comportando la società, se partisse De Ligt saremmo pronti a sostituirlo nel modo migliore.”

