De Luca vs test medicina “Domande su Viennetta e grattachecca”/ “Gli darei 20 frustate col bambù”

Il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, si scaglia contro i test di ammissione a Medicina, il numero chiuso della relativa facoltà, “ferita aperta” ormai da anni nel nostro Paese. Attraverso la sua consueta diretta su Facebook del venerdì, come fa notare Il Fatto Quotidiano, il presidente della Campania sottolinea la natura “truffaldina” e “camorristica” dei test di accesso, invitando i conterranei a ribellarsi: “Continueremo la nostra battaglia fino in fondo. Vi invito a esprimere la vostra protesta e il vostro disprezzo per tutte le forze politiche che non si impegnassero subito a cancellare questa vergogna. La selezione è indispensabile ma va fatta sulle materie sanitarie e non su argomenti demenziali“.

Quindi De Luca prosegue nella sua disamina: “Col numero chiuso si relegano ai margini ragazzi che provengono da famiglie povere. E questa è una vergogna nella vergogna. Si costringono migliaia di giovani ad andare in depressione perché non si superano questi test. Se il governo e le forze politiche non cancelleranno il numero chiuso – aggiunge – meriteranno il disprezzo dei cittadini italiani, avendo dimostrato di essere complici dell’affarismo. Dobbiamo assediare tutte le forze politiche e costringere tutti i politici a vergognarsi se non cancellano da subito il numero chiuso a Medicina. Fare la selezione su queste idiozie è un atto di infamia“.

DE LUCA VS TEST DI AMMISSIONE MEDICINA: “DA DARE ALLA POLIZIA DI SINGAPORE”

De Luca legge quindi alcune testimonianze di future matricole che si sono sottoposte al test di medicina, sottolineando le domande assurde, come ad esempio quella sul creatore della Viennetta Algida, ma anche quella sulla grattachecca. De Luca chiosa: “A chi ha preparato questo test – dice riferendosi ad un esame bizzarro capitato ad uno studente – io darei 20 anni di carcere subito, a prescindere”.

“Oppure, meglio ancora, lo sottoporrei al programma rieducativo che viene adoperato dalla polizia municipale di Singapore che, come è noto ha in dotazione una frusta di bambù utilizzata per chi viola le regole stradali o per chi getta a terra la gomma masticante. Chi ha fatto questo test dovrebbe essere sottoposto alla cura Singapore: 20 frustate di bambù sul groppone. Questo è un delinquente e frustandolo si farebbe un’opera di bene davanti al nostro Signore“.

