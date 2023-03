DE PALMA FILM COLLECTION II/ Due capolavori del brivido

Brian De Palma è uno degli ultimi grandi maestri di cinema in circolazione. Da Scarface a Carrie, passando per Vestito per uccidere: il maestro del thriller ha scritto pagine importanti del cinema americano, contribuendo in maniera determinante alla nascita della New Hollywood.

Il cineasta di Newark ha regalato alla settima arte alcune delle sequenze più ricche di tensione della storia, senza mai risparmiarsi dal punto di vista del genere: dal gangster movie alla fantascienza, dall’horror al thriller. A proposito di brivido, da non perdere la De Palma Film Collection II disponibile in DVD e in edizione limitata e numerata Blu-ray in esclusiva su Fan Factory grazie all’etichetta Midnight Classics: presenti Le due sorelle e Complesso di colpa in versione restaurata in alta definizione insieme a un box ricco di contenuti extra esclusivi, tra i quali spicca il fondamentale documentario De Palma di Noah Baumbach.

Le due sorelle è un horror thriller del 1973, con protagonisti Margot Kidder, Jennifer Salt, Charles Durning, William Finley e Olympia Dukakis. Complesso di colpa, invece, è datato 1973 e vede protagonisti Cliff Robertson, Genevieve Bujold, John Lithgow, Sylvia Kuumba Williams e Wanda Blackman. Entrambi i film sono un sentito omaggio al cinema di Alfred Hitchcock, di cui De Palma è considerato il naturale erede, e entrambi vantano la colonna sonora del premio Oscar Bernard Herrmann.

Contenuti extra

LE DUE SORELLE:

• Documentario: Sisters – An Autopsy

• Brian de Palma – The Final Cut

• Interviste a cast e crew:

– Jennifer Salt

– William Finley

– Edward Pressman

– Paul Hirsch (2019)

– Paul Hirsch

– Louisa Rose

– Jeffrey Hayes

• Trailer Originale

OBSESSION – COMPLESSO DI COLPA:

• Documentario: Obsession Revisited

• Corto: Woton’s Wake (1962)

• Corto: Responsive Eye (1966)

• Trailer Originale

Disco Bonus:

• Documentario su De Palma di Noah Baumbach e Jake Paltrow

• Murder à la mod – film sperimentale di De Palma del 1967

