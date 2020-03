De Paul al Milan? / Calciomercato: i rossoneri non mollano, l’Udinese fissa il prezzo

Lo sport rimane fermo ma in casa Milan si lavora alacremente in vista della prossima finestra del calciomercato estivo, dove pare si torna a parlare di Rodrigo De Paul. Il terminale offensivo dell’Udinese è certo un vecchio obiettivo della società milanese che, nonostante i tanti dubbi che si sono accesi in vista della prossima stagione (con l’arrivo di Ragnick come allenatore-manager), pure si continua a lavorare per portare a Milanello il trequartista italoargentino. Anzi secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato che ci arrivano da più parti, pare che i rossoneri siano sempre in contatto con la controparte bianconera proprio per il profilo di De Paul, che dovrebbe essere messo sul mercato a partite dalla finestra di giugno. Non sarà però una strada facile perchè De Paul arrivi al Milan.

DE PAUL AL MILAN: AFFARE COMPLICATO PER I ROSSONERI

Perchè infatti De Paul arrivi al Milan, in primis la società rossonera dovrà individuare chi sarà alla guida del club nella prossima stagione e quali saranno le direttive da imporre. Stando alle ultime voci infatti pare che la società milanese voglia imporre una dura politica di abbattimento di costi: linea che certo non porterebbe per De Paul a indossare la maglia del Milan a breve. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, dal portale calciomercato.com pare infatti he l’Udinese abbia fissato a 30 milioni il cartellino dello stesso Rodrigo De Paul: una cifra che certo non rientrerebbe nelle disponibilità del club del diavolo. Benché dunque le parti una cosa siano in costante contatto, la trattativa si fa più complicata del previsto: ne potrebbe approfittare la concorrenza e in primis l’Inter, che pure ha messo nel mirino lo stesso friulano.

