CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Lovren, 25 milioni sono troppi! (ultime notizie)

Il calciomercato del Milan sembra faticare ad ingranare su obiettivi che il nuovo tecnico Marco Giampaolo ha indicato da tempo. Anche la difesa rossonera ha bisogno di rinforzi che stentano però ad arrivare e non giungono buone notizie sul fronte Lovren. Il croato del Liverpool sarebbe un profilo ideale ma i freschi campioni d’Europa non fanno sconti: il Liverpool non modifica la richiesta iniziale di 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore, cifra considerata eccessiva per il Milan disposto a offrire una cifra che si aggirerebbe sui 16 milioni di euro, senza contropartite tecniche non essendoci nella rosa rossonera calciatori d’interesse per i Reds. Oltretutto l’operazione che porterebbe Lovren al Milan non avrebbe l’avallo di Jurgen Klopp, che considera il difensore croato uno dei suoi fedelissimi e si sarebbe opposto alla sua cessione a prescindere dalle offerte ricevute dal Liverpool.

Calciomercato Milan News, Criscitiello: “Serve un sacrificio”

Sul calciomercato del Milan ha fatto il punto anche il giornalista di Sportitalia Michele Criscitiello, che ha sottolineato come gli affari in entrata debbano necessariamente passare da una cessione importante: “Il Milan è un cantiere aperto e deve fare ancora tutta la vera campagna acquisti. Bisogna cambiare molto e Giampaolo per far assimilare gli schemi alla squadra ha bisogno di tempo per lavorare come vuole. Oggi ci sono troppi calciatori scontenti e incerti sul proprio futuro. C’è, almeno, un pezzo da novanta da sacrificare. Gli indizi porterebbero a Donnarumma ma le offerte che arrivano per il portiere napoletano non sono ritenute adeguate dal club. Un altro che ha perso valore in 1 anno e mezzo. C’è Suso che potrebbe non rientrare nei piani tecnici di Marco Giampaolo ma il calciatore, come successo un anno fa, vorrebbe restare a Milanello perché la considera ormai la sua seconda casa.“.

