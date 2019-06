De Rossi alla Fiorentina/ Calciomercato news: contratto annuale, c’è l’accordo!

Daniele De Rossi alla Fiorentina: questa la notizia che tiene banco nelle ultime ore in sede di calciomercato, a Firenze e ancora di più a Roma, dove il futuro dell’ormai ex capitano giallorosso è naturalmente al centro dell’attenzione. Sappiamo che la volontà di De Rossi è quella di proseguire la propria carriera ancora in Serie A, almeno per un’altra stagione, evitando però le storiche avversarie della Roma per le quali una bandiera come De Rossi non potrebbe mai giocare. Decisamente in pole position dunque c’è la Fiorentina e numerose indiscrezioni rimbalzate anche sui social dicono che ci sarebbe già l’accordo fra De Rossi e la Fiorentina per proseguire in riva all’Arno la carriera del centrocampista campione del Mondo 2006. Il giornalista esperto di mercato della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira ha twittato: “C’è il sì di Daniele De Rossi alla Fiorentina. Contratto annuale”. Sembra dunque davvero ad un passo l’annuncio, che permetterebbe di avere ancora Daniele De Rossi protagonista del nostro campionato.

DE ROSSI ALLA FIORENTINA: IL “CORTEGGIAMENTO” DI MONTELLA E PRADÈ

L’operazione De Rossi alla Fiorentina sarebbe favorita anche dalla presenza nella società viola di due grandi ex della Roma, che con Daniele De Rossi hanno un rapporto consolidato e che stanno “corteggiando” con insistenza il centrocampista, con telefonate e messaggi quotidiani. Parliamo naturalmente di Vincenzo Montella e Daniele Pradè, oggi rispettivamente allenatore e direttore tecnico della Fiorentina, non a caso favorita su De Rossi già da qualche giorno; due elementi determinanti nella trattativa fra Daniele De Rossi e la nuova Fiorentina del patron italo-americano Rocco Commisso. Anche le rinnovate ambizioni della società gigliata aiutano: De Rossi infatti sarebbe un valore aggiunto nella costruzione di una Viola nuovamente ambiziosa. Tra le squadre di Serie A molto interessate a Daniele De Rossi ci sono pure il Milan e il Bologna che però, per un motivo piuttosto che per l’altro, sembrano nettamente in svantaggio rispetto all’ipotesi Fiorentina, che in questo momento è davvero molto probabile.

