Deadpool 2/ Su Italia 1 il film con protagonista Ryan Reynolds

Deadpool 2, film di Italia 1 con Morena Baccarin

Deadpool 2 sarà trasmesso da Italia 1 a partire dalle ore 21.20 di oggi, 30 gennaio. Protagonista del film nel ruolo di Wade Wilson l’attore Ryan Reynolds e la bella Vanessa Carlysle, ruolo rivestito dall’attrice brasiliana, con chiare origini italiane, Morena Baccarin, attrice che abbiamo ammirato non solo per la sua bellezza in ‘Stargate: L’arca della verità.

Deadpool 2, la trama del film: la storia d’amore con Vanessa

Deadpool e Vanessa decidono ora di mettere su famiglia, si amano, lui è decisamente un eroe ora, la sua vita lo vede proiettato a paladino, a modo suo, della giustizia, anche se l’ultimo caso non l’ha risolto del tutto. Vanessa però muore proprio nel momento di massima felicità della coppia: il re della malavita locale attacca l’eroe in casa sua e nello scontro ci rimette proprio la futura moglie di Deadpool che ora non ha più paletti e nemmeno riserve: vuole vendetta a tutti i costi e nessuno può intralciare la sua strada verso la giustizia personale.

