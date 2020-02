DEANNA BELLI/ La “roccia” per il marito Paolo e il figlio Vladic

Deanna Belli non ha mai lasciato il fianco del marito Paolo Belli fin dal loro primo incontro, avvenuto ormai oltre 30 anni fa. Mentre il consorte è già da tempo un’icona del piccolo schermo, sia come conduttore che come musicista, la moglie invece ha scelto di rimanere lontana dalle telecamere. “Abbiamo avuto la fortuna di conoscerci quando eravamo squattrinati ma pieni di sogni”, ha detto l’artista a Top, “la nostra storia d’amore è fatta di dialogo e di condivisione”. I due hanno anche un figlio adottivo, Vladic, che poco tempo fa ha scelto di ritornare nella sua Bielorussia perché innamorato di una ragazza del posto. Oggi, sabato 23 febbraio 2020, Paolo Belli sarà presente nel programma Una storia da cantare e siamo certi che Deanna seguirà l’evento in tv. Difficile che scelga di presentarsi all’evento, anche se negli anni sono emerse sui social alcune foto che la ritraggono con il marito.

DEANNA BELLI, LA SCELTA DEL FIGLIO VLADIC

Alcuni giorni fa, insieme a Belli e ad alcuni amici, la donna è stata anche protagonista di un breve video condiviso da Paolo sui social. I due si trovano a Londra, felici e innamorati come sempre. “Mia moglie dice sempre che quando faccio qualcosa io, poi deve rifarlo lei tre volte, quindi è meglio lasciar fare a lei”, ha detto di lei tempo fa. Deanna Belli è a tutti gli effetti il pilastro della vita di Paolo Belli. I due coniugi hanno dovuto affrontare qualche anno fa un momento piuttosto triste, a causa della decisione del figlio adottivo Vladic di lasciare l’Italia e tornare nella sua Bielorussia. “Ho avuto la fortuna di fare mille mestieri e avere al mio fianco una donna che mi ha sempre incoraggiato, sottolineando che mi avrebbe amato comunque”, ha dichiarato il conduttore a Top.

UNA ROCCIA PER PAOLO BELLI

Ed è stata proprio Deanna a dare a Paolo il sostegno necessario per affrontare l’assenza del figlio, per colmare quel vuoto che si è creato in modo inevitabile. I due però hanno insegnato a Vladic a seguire il cuore, a cavalcare l’onda dei sentimenti. Così quando il ragazzo ha annunciato di essersi innamorato e di volersi trasferire, la coppia gli ha dato il suo appoggio. Festeggiati i suoi 50 anni, Paolo ha rivelato a Vanity Fair di considerare la moglie Deanna come una roccia. “Sempre al mio fianco, soprattutto nei momenti bui”, ha aggiunto. Lo dimostra anche la decisione di inserire nel disco Sangue Blues del 2014 una canzone d’amore dedicata proprio a Deanna, in cui il musicista ha parlato per la prima volta della loro love story.



