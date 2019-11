Death Stranding/ Esce oggi su PS4 il capolavoro di Hideo Kojima con Norman Reedus

Esce oggi Death Stranding, atteso videogioco esclusiva per Playstation 4, che vede fra i suoi protagonisti anche la trasposizione videoludica di Norman Reedus, famoso per interpretare il ruolo di Daryl nella serie tv americana “The Walking Dead”. Un gioco che ha origini molto lontane, in quanto è in sviluppo fin dal 2015, annunciato ufficialmente presso l’Electronic Enterntainment Expo del 2016, e uscito appunto quest’oggi. Un videogame molto atteso dagli amanti del settore perché si tratta del primo gioco sviluppato dopo la scissione di Kojima Productions, da quello che è considerato uno dei fenomeni del gaming, leggasi Hideo Kojima (Metal Gear e Silent Hill i suoi “figli”). Death Stranding è un videogame di azione che vede fra i suoi protagonisti, oltre a Reedus, anche altri attori come Mads Mikkelsen (famoso soprattutto per il ruolo di Annibal nell’omonima serie tv), Lea Seydoux, Margaret Qualley e Lindsay Wagner.

DEATH STRANDING DA OGGI SU PS4: VESTIREMO I PANNI DI UN “CORRIERE”

Al progetto hanno inoltre partecipato anche i registi Guillermo del Toro e Nicolas Winding Refn, prestando il volto a due personaggi presenti all’interno dello stesso videogame. Con Death Stranding Hideo Kojima si propone di creare un nuovo genere, visto che secondo lo stesso sviluppatore la sua nuova creatura non rientra prettamente nella categoria “action”. Ma cosa dovrà fare il videogiocatore in questa nuova esperienza? I protagonisti saranno dei “corrieri” che avranno il compito di portare dei pacchi da un punto all’altro della mappa, in un’America divisa e post apocalittica, il tutto accompagnato dal fenomeno noto appunto come Death Stranding che di fatto ha mescolato il piano dei vivi con quello dei morti. Il mondo è sconvolto dopo l’apocalisse a causa anche di una pioggia che invecchia tutto ciò che incontra, e che costringe la popolazione a vivere rintanata sotto terra. Death Stranding è un’esclusiva solo temporanea per PS4, visto che uscirà su Microsoft Windows durante l’estate dell’anno che verrà.

