Playstation 4, Darksiders III e Batman Arkham Knight/ Giochi Plus gratis di settembre

Sony ha reso noto nelle scorse ore quali saranno i due nuovi titoli dedicati agli abbonati al servizio di Playstation 4, “Playstation Plus” per il mese di settembre 2019. A partire da martedì prossimo, coloro che usufruiscono del servizio della console nipponica, potranno scaricare gratuitamente ‘Batman: Arkham Knight’ e ‘Darksiders 3’, due titoli senza dubbio meritevoli di attenzione, in quanto considerati fra i giochi più interessanti degli ultimi anni. Coloro che non hanno ancora provato la “puntata” numero 3 di Darksiders, e il terzo capitolo del pipistrello, avranno la possibilità di recuperarli senza spendere nemmeno un euro. Per quanto riguarda Arkham Knight, si tratta del terzo capitolo della serie firmata Rocksteady Studios con protagonista il supereroe della Dc, gioco uscito quattro anni fa, nel 2015. Il videogiocatore si troverà a dover combattere il crimine per le strade di Gotham City, sia lottando con i cattivi per le vie della città, sia volando sui tetti dei grattacieli, nonché esplorando la metropoli a bordo della mitica Batmobile.

PLAYSTATION 4, I GIOCHI PLUS PER SETTEMBRE

Darksiders III è invece un gioco di ruolo in cui dovremo aiutare Furia a dare la caccia ai sette peccati capitali in uno scenario post-apocalittico. La protagonista, facente parte dei Quattro Cavalieri, dovrà sconfiggere i demoni, uccidendo i loro servi e ripristinare il predominio del bene sul male. L’inserimento del gioco sviluppato da Gunfire Games nei titoli di Playstation Plus del prossimo mese è senza dubbio occasione da non lasciarsi scappare, visto che il terzo capitolo di Darksiders ha meno di un anno di vita, essendo uscito a novembre del 2018. Vi ricordiamo inoltre la possibilità fino a martedì 2 settembre di scaricare gratuitamente i titoli Plus di agosto, leggasi ‘WipEout Omega Collection’, noto gioco di corse futuristiche, e ‘Sniper Elite 4’, spettacolare sparatutto in prima persona con protagonista i cecchini, ambientato nella seconda guerra mondiale.

