Debora Caprioglio/ “Fare figli? Per la donna è una possibilità, non un dovere!”

Debora Caprioglio ha detto addio al marito. L’attrice veneta è di nuovo single dopo undici anni di matrimonio con Angelo Maresca. “Eravamo già separati, ma l’ho detto solo ora perché durante un’intervista, quando mi è stata fatta una domanda sulla vita privata, mi è sembrato giusto dire la verità. E ho raccontato della rottura”, spiega a Nuovo. Così, a 51 anni, l’attrice volta pagina e sbarca a teatro: con Paola Gassman, Anna Galiena e Caterina Murino è tra le protagoniste della commedia “Otto donne e un mistero”. Con il suo ex coniuge ormai erano come fratello e sorella. “Il problema non è solo la mancanza di passione fisica, ma quando ci si rende conto che tutto è diverso. Siamo ancora giovani, non era giusto comportarsi come una coppia che ha deciso di passare insieme la vecchiaia. Nella vita possiamo aspirare ad altro”. Nella loro separazione non ha influito il fatto di non aver avuto figli: “Assolutamente no. Ritengo da sempre che diventare madri sia una possibilità per una donna è non un dovere. E così io ho scelto di dedicare più tempo al mio lavoro invece che a fare figli e ad allevarli”.

Debora Caprioglio: “Figli? Non li ho voluti e sto bene così!”

Debora Caprioglio nemmeno in passato ha provato a diventare mamma: “No, devo dire che ho sempre lasciato tutto al caso. Comunque, dato che mi sono sposata a quarant’anni, ero già abbastanza grande per avere un figlio”. Non ha nemmeno pensato di ricorrere alla fecondazione assistita oppure all’adozione: “No, ormai alla mia età sto bene così”. Nessuna mancanza di un figlio da allevare: “No, non più di tanto”. Poi racconta in che rapporti è rimasta con il suo ex dopo la separazione: “Siamo in ottimi rapporti: lui si è trasferito negli Stati Uniti, io proseguo con il mio lavoro. E si va avanti”. Poi conclude: “Come mi sento in questo periodo della mia vita? Il mio è un nuovo percorso. Mi sento più in una fase di trasformazione che di rinascita. L’amore nel 2020? Non è che mi voglia chiudere in un convento! Al momento, però, è tutto sospeso. Poi si vedrà”.

