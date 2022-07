Debora Caprioglio/ “Il tempo che passa non lo temo, al mio compagno piaccio così!”

Debora Caprioglio: cosa pensa del tempo che passa

In una delle rubriche sul benessere di UnoMattina Estate, nel corso della puntata di oggi 28 luglio, è intervenuta la nota attrice e showgirl Debora Caprioglio. Allo slogan “Bisogna saper invecchiare”, la Caprioglio ha detto la sua sul tempo che passa e sulle possibili paure che possono emergere. “A me non fa paura, devo esser sincera. Penso sempre che ogni stagione ha i suoi bei frutti, quindi cerco di vivere e trascorrere del tempo con serenità, ma credo che sia un lavoro che va fatto su se stessi ed è anche caratteriale”, ha spiegato l’attrice.

A detta di Debora Caprioglio, infatti, “fa paura anche la gioventù”, ribadendo come soprattutto i più giovani si avvicinino ai ritocchi estetici. “Io credo che il modo più giusto per difendersi dal passare del tempo sia l’equilibrio mentale”. Una bella verità, quella avanzata dall’ospite di oggi di UnoMattina Estate che ha ribadito come sia – a suo dire – “la testa che aiuta la giovinezza perché se si è giovani dentro si ha un approccio alla vita sereno compatibilmente ai problemi generali e personali che ognuno di noi può avere”.

Debora Caprioglio: le rivelazioni sul suo compagno

Per Debora Caprioglio, dunque, “quello che è dentro viene anche fuori”, ma ognuno può combattere il passare del tempo come meglio crede. lei ha scelto di adottare un “approccio bello” ed ha ancora aggiunto: “A me quello che fa paura del passare del tempo non è tanto il decadimento fisico quanto piuttosto quello legato alla salute, questo mi fa un po’ più paura”. Ma restando su un piano di grande positività, la Caprioglio ha sfoggiato il suo motto: “Finché dura fa verdura”.

Un’autoconsapevolezza di sé, dunque, che rende anche più belli come nel caso di Debora Caprioglio. E’ molto importante anche il modo in cui ci fanno sentire le persone che abbiamo intorno: “Questo è importantissimo”, ha aggiunto l’attrice, “anch’io sono molto fortunata, ho un compagno che… se dovessi in futuro decidere di fare qualcosa me lo vieterebbe in maniera simpatica, perché gli piaccio così come sono, ma del resto anche io mi piaccio così come sono!“. Lei si è detta quindi ancora una volta convinta che sia tutto un fatto di equilibrio: “Dove subentra l’ossessione di essere giovani non è bello perché diventa meno gradevole e va a perdersi il fascino acquisito con la maturità che è anche interno”. La Caprioglio non ha negato di doversi spesso confrontare anche nel suo lavoro con gli anni passati ma ha ribadito: “Credo sia soggettivo, sta alla serenità di ognuno di noi… il problema è che adesso bisogna tenere conto di due fattori, il primo che l’aspettativa di vita si è allungata e poi che noi viviamo le nostre vite con i social e il web e c’è un giudizio. Soprattutto vengono prodotti modelli di perfezione sul nostro fisico”.

