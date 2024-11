Debora Caprioglio, chi è il nuovo compagno Francesco De Bortoli

Nella vita dell’attrice originaria di Mestre l’amore è tornato a bussare con prepotenza, Debora Caprioglio dopo la fine del matrimonio decennale con Angelo Maresca ha ritrovato la felicità al fianco di Francesco De Bortoli. “Con lui ho riscoperto la libertà e trovato l’amore, è stata la prima estate con il mio attuale compagno, ci siamo conosciuti 20 giorni prima che scattasse il lock-down: lui a Belluno, io a Roma” ha raccontato l’attrice a Il Messaggero soffermandosi su questa sua nuova relazione scattata.

Debora Caprioglio e Francesco De Bortoli si sono conosciuti a una cena dopo uno spettacolo della stessa attrice e i due hanno notato subito come ci fosse della chimica tra loro. “Di lui mi ha colpito la serenità, e poi condividiamo molti piaceri: siamo due gaudenti“ ha raccontato l’artista.

Debora Caprioglio e la storia con Francesco De Bortoli: “Non potevo non innamorarmi”

La relazione nata nel 2020 ha donato serenità e sorrisi a Debora Caprioglio, riuscita a mettere definitivamente alle spalle il matrimonio con Angelo Maresca. Raccontando la loro prima vacanza sull’Isola di Favignana, l’attrice ha svelato come il marito sia stato colpito da una piccola disavventura in vacanza, dopo essere scivolato sugli scogli: “Praticamente aveva il dito tagliato in due, gli hanno messo i punti, c’era il sangue, al pronto soccorso giravano tutti con la mascherina, un incubo, ma lui era sereno e sorridente”.

“Non potevo non innamorarmi” ha ammesso Debora Caprioglio soffermandosi sui lati del carattere di Francesco De Bortoli che l’hanno colpita al punto da farle perdere la testa. Una vacanza che poteva segnare un punto di svolta oppure anche un fallimento, ma per l’attrice e il suo attuale compagno ha avuto un significato ancora più speciale: “Per noi invece è stata una luna di miele, poteva andare malissimo, e invece è stata la vacanza della rinascita”.