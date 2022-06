Debora Ergas, figlia di Sandra Milo/ “Mia mamma? Una molto impegnativa perché…”

Debora Ergas, figlia di Sandra Milo: “Io, trasparente e testarda”

Debora Ergas è la figlia che la celebre attrice Sandra Milo ha avuto da Moris Ergas. Debora lavora come giornalista dal 2001; oggi vive a Roma ed è una delle protagoniste del programma televisivo “La vita in diretta”, in onda su Rai 1, dove collabora come inviata. Sul proprio profilo Twitter, la figlia di Sandra Milo si definisce una persona “trasparente e molto, molto testarda. Cittadina italiana ed ellenica”. I rapporti con la mamma sono ottimi, ma anche molto intensi e a volte impegnativi.

E’ stata la stessa Debora a sottolineare il caratterino di mamma Sandra, con cui puntualmente si trova a “discutere”. “Ho una mamma impegnativa e per lei ho dovuto rinnovare il mio guardaroba perché io da inviata di cronaca nera ho un abbigliamento come il nero e il blu e per farla contenta ho dovuto comprare una giacca chiara”.

Sandra Milo sul lavoro della figlia Debora: “Ha grande onestà intellettuale, non si limita a raccontare”

“Da grande artista umile qual è, mia madre torna sulla strada con me che guiderò un furgoncino con la scritta Rai”, ha raccontato la giornalista a proposito di un progetto lavorativo condivido. Sulla figlia Debora, invece, mamma Sandra ha esaltato la sua chiarezza di intenti fin da quando era giovanissima: “Debora ha sempre saputo quello che voleva, ma quello che mi piace di lei è la sua grande onestà intellettuale perché lei è una giornalista, ma non si limita a raccontare, ma ascolta e s’informa”, ha spiegato orgogliosa l’attrice, oggi sempre più fiera della strada imboccata dalla figlia.

