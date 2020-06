Debora Ergas, figlia Sandra Milo/ Inviata de La vita in diretta estate: “mia madre..”

Debora Ergas è la figlia che Sandra Milo ha avuto con Moris Ergas. Debora è una giornalista e, secondo alcune indiscrezioni riportate da Blogo, sarà una delle inviate de La vita in diretta estate insieme alla madre che non ha alcuna intenzione di smettere di lavorare. Debora Ergas è la figlia che, in passato, si è scagliata contro le imitazioni di Virginia Raffaele trovandole di cattivo gusto. “Peccato quelle battute, nei panni di una signora di quasi 84 anni dichiarati, che è stata musa di Fellini”, dichiarò con un tweet che ricevette la solidarietà del popolo dei social. Recentemente, Debora Ergas è tornata in tv come ospite di Italia Sì commentando i problemi con il fisco della madre e ammettendo di essere stata spiazzata dalle sue dichiarazioni.

Debora Ergas: “mia madre Sandra Milo vivo del suo lavoro”

Debora Ergas e Sandra Milo sono pronte a condividere lo stesso luogo di lavoro. La vita in diretta estate è pronta a puntare sull’attrice e sulla figlia come inviate. Ai microfoni di Italia Sì, Debora Ergas ha sottolineato come per la madre sia importantissimo lavorare. “Lei vive del suo lavoro, non ha niente di intestato“, ha recentemente dichiarato la figlia di Sandra Milo che è pronta a tornare nuovamente in tv a 87 anni. Una grande sfida, dunque, attende Debora Ergas e Sandra Milo. Le indiscrezioni riportate da Blogo saranno confermate? Ricordiamo che la versione estiva della trasmissione di Raiuno andrà in onda da lunedì 29 giugno e sarà condotta da Andrea Delogu e Marcello Masi.



