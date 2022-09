Debora Pelamatti, moglie Max Pezzali/ Lei: “Dopo il bacio non sono più andata via”

Debora Pelamatti, la storia d’amore prima di Max Pezzali

Debora Pelamatti è la moglie di Max Pezzali. Dopo una storia d’amore “pericolosa”, la donna ha ritrovato il sorriso proprio accanto all’artista “amico”. Prima di innamorarsi di Max Pezzali però la donna, laureata in Legge e con un buon lavoro, cade nella trappola di un uomo subdolo che la conquista con gesti forti. A raccontarlo in una lunga intervista concessa a Selvaggia Lucarelli per Domani è proprio la moglie di Max Pezzali che rivela: “per il mio compleanno affitta un’intera spiaggia a Camogli facendola addobbare con candele. Mi diceva che ero la donna della sua vita, che l’amore l’aveva sognato così. Mi aveva messa al centro della sua vita, apparentemente”.

Ad un certo punto però la donna scopre che quest’uomo l’ha tradita diverse volta. “Finché una sera passo davanti casa sua e vedo una tizia che sta per entrare. Mi fermo, le chiedo cosa faccia lì, lei ammette di avere una relazione con il mio uomo… Saliamo in casa insieme, io volevo avere delle spiegazioni. Lui nel panico urla che lei è una squilibrata, che si è inventata tutto. Nel frattempo lei piangeva in un angolino” – racconta la Pelamatti.

Debora Pelamatti: “Max Pezzali è stata la mia cura”

Debora Pelamatti, nonostante i tradimenti dell’ex compagno, ad un certo punto cade ugualmente nella sua trappola. “Piano piano ho iniziato a mentire a tutti, anche a mia sorella. Facevo pensieri strani, pensavo di meritare di soffrire per quella che evidentemente era una causa superiore” – ha confessato la donna che ha mentito anche a Max Pezzali conosciuto nel 1995. “All’epoca ero fidanzata con un ‘bad boy’, il classico ragazzaccio viziato e stupido che mi tradiva continuamente. I miei amici, Max compreso, non lo vedevano di buon occhio e quando partivo con lui nascondevo loro la verità” – ha raccontato Debora che ha aggiunto – “un giorno Max, dopo aver scoperto le mie bugie, mi affrontò dicendo: ‘Se un amico ti dà dei consigli forse qualcuno potresti ascoltarlo, visto che così non è preferisco non vederti più, mi spiace che ti butti via così’. A quel punto lui non ha esitato a dichiarare il suo amore, consapevole che di non avere niente da perdere”.

In quel momento la donna era ancora accecata d’amore per un altro, ma il cantante ha saputo aspettare il momento giusto. Una notte, infatti, Debora è andata a casa di Max a dichiarargli tutto il suo amore. Da allora i due sono perdutamente innamorati.











