Debora Serracchiani si schianta con monopattino su auto/ Deputata Pd: “State attenti”

Debora Serracchiani, deputata del Pd, si è schiantata con il monopattino contro un’auto. L’incidente è avvenuto sabato sera a Lignano Pineta, in provincia di Udine. A raccontarlo è stata la diretta interessata al Messaggero Veneto, rivelando di avere perso il controllo del mezzo e di essere finita addosso al cofano della vettura. A causa dell’impatto ha riportato una distorsione al ginocchio.

La responsabile Giustizia dei democratici è stata prontamente soccorsa da alcuni turisti, che hanno anche allertato un’ambulanza. I medici del 118 hanno appurato che le ferite riportate dalla donna non erano gravi e le hanno prestato le necessarie cure. Sul posto sono successivamente intervenuti anche gli agenti della polizia locale della località per appurare la dinamica dell’incidente. La situazione è poco dopo ritornata alla normalità. È stato uno spavento non di poco conto però per l’esponente dell’opposizione, che ha deciso di raccontare la vicenda proprio per sensibilizzare all’attenzione in strada.

Debora Serracchiani si schianta con monopattino su auto: il racconto

“Siate prudenti! Soprattutto quando guidate un mezzo, anche se si tratta di un monopattino mi sento di raccomandarlo di cuore, dopo la disavventura che mi è capitata a Lignano. Ho perso il controllo del mezzo e il risultato è stata una brutta distorsione al ginocchio”. Questo il breve racconto rilasciato a mezzo stampa da Debora Serracchiani dopo che sabato si è schiantata col monopattino contro il cofano della vettura che la precedeva.

“Devo ringraziare la polizia locale e gli operatori sanitari che sono intervenuti con rapidità e professionalità. Dopo le prime cure che mi hanno prestato al punto di primo intervento farò altri accertamenti”, ha concluso la deputata del Pd.

