Incidente mortale in monopattino: 38enne investito da moto/ Brescia, ennesimo decesso

Un uomo è morto dopo essere stato travolto mentre si trovava a bordo del suo monopattino. Come riferito dall’edizione online del quotidiano La Stampa, la vittima è un trentottenne originario dell’Egitto, che è stato investito da una motocicletta. L’episodio è accaduto di preciso in quel di Offlaga, comune della provincia di Brescia e purtroppo non ha lasciato scampo al 38enne: quando questi è stato centrato dalla moto, è stato sbalzato violentemente a terra, morendo sul colpo.

Sul luogo dell’incidente si sono recati nel giro di pochi minuti gli uomini del soccorso stradale, ma nonostante ogni tentativo di rianimare l’egiziano, alla fine si sono dovuti arrendere per via delle lesioni troppo gravi, dichiarandone il decesso sul posto. Si tratta dell’ennesimo incidente in monopattino, l’ultimo una ventina di giorni fa, leggasi quanto accaduto a Roma la sera del 21 maggio, quando perse la vita Marco Mannage, 24enne di origini bengalesi che venne investito e ucciso mentre stava tornando verso casa a bordo del suo monopattino. In Italia, da quando si è diffuso questo mezzo di micromobilità, si sono registrati 2.000 incidenti con feriti, che hanno coinvolto anche 77 passeggeri, tutti fuorilegge in quanto sul monopattino è assolutamente vietato portare un’altra persona.

38ENNE MORTO IN MONOPATTINO: SALVINI LAVORA ALLA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA

Per queste ragioni il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, sta lavorando ad una profonda riforma del codice della strada che coinvolga anche i monopattini. Pochi giorni fa disse: “Spero entro giugno di portare in approvazione nuove norme che riguardano la mobilità – le parole in occasione del convegno del Fai a Taormina – l’attuale Codice della strada – ha aggiunto – risale al ’92, voglio portare a scuola l’educazione stradale vera e incrementare le sanzioni”.

“Voglio parlavi di monopattini: ho una figlia di 10 anni e uno di 20 e avere delle norme per le quattro e le due ruote è fondamentale. Bisogna rispettare le leggi anche sulle due ruote: casco, immatricolazione, targa e freccia anche per tali veicoli”.











