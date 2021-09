Deborah Johnson è Donna Summer/ Risolto il problema “blackface” a Tale e quale show?

Deborah Johnson è Donna Summer nella prima puntata di Tale e Quale Show 2021

Deborah Johnson è Donna Summer nella prima puntata di Tale e Quale Show 2021 che oggi andrà su RaiUno mettendo a dura prova le doti musicali della figlia d’arte. Suo padre è Wess Johnson, il noto bassista statunitense, arrangiatore e voce solista del gruppo The Airedales. Anche lei, proprio come suo padre, è ormai attiva nel mondo della musica da trenta anni e oggi si mette in gioco in Tale e Quale Show mettendo insieme una carriera sia nel settore nazionale che internazionale, la voce black e l’intonazione giusta che le hanno permesso di essere corista per alcuni artisti e non solo nazionali ma anche internazionali.

In questi anni la figlia di Wess Johnson è stata al fianco di Gianni Morandi, Ron, Massimo Ranieri, e anche le star internazionali come Ray Charles e Phil Collins e per lei non sarà difficile calarsi nei panni di una sta come Donna Summer.

Deborah Johnson, risolto il problema blackface con lei?

La partecipazione della cantante a Tale e Quale Show 2021 e il fatto che Deborah Johnson è Donna Summer nella prima puntata dello show risolve anche il programma di Carlo Conti legato al “blackface”, ovvero dipingere di nero il viso di concorrenti bianchi. Proprio in conferenza stampa il conduttore ha detto no a questo tipo di tecnica proprio per non incombere in altre polemiche ma questo significa che l’arrivo della Johnson sia studiato a tavolino proprio per assegnare a lei ogni cantante di colore?

La risposta arriverà solo questa sera anche se attualmente l’interesse del pubblico è rivolto alla vita sentimentale della cantante su cui non ci sono indiscrezioni precise. Quello che sappiamo è che attualmente vive dalla sorella di nome Romina forse proprio per il suo impegno in Tale e Quale Show.

