Deborah Johnson è Tina Turner a Tale e quale show 2021 si parte col botto e ne siamo sicuri. La bella cantante, figlia d’arte, questa sera salirà sul palco in un’altra versione ancora di una cantante di colore. Chi ha seguito il programma sa bene che nei mesi scorsi (e lo scorso anno) s è parlato spesso del problema del Blackface e proprio per ovviare a questo problema, Carlo Conti ha pensato bene di optare per una concorrente di colore, sarà quindi questo il suo ruolo in tutta questa edizione del programma? Questa sera è chiamata a vestire i panni di Tina Turner con tutto quello che questo significa non solo in termini vocali (l’estensione deve essere notevole) ma anche per quel che riguarda il look (anche se i capelli la aiutano). Questo significa che la ritroveremo sul podio questa sera proprio come è successo venerdì scorso?

TALE E QUALE SHOW 2021 2a PUNTATA/ Concorrenti, diretta: "Alba Parietti terrificante"

Deborah Johnson è Tina Turner a Tale e quale show 2021

Proprio la scorsa settimana Deborah Johnson ha portato sul palco Donna Summer. Anche in questo caso le cose sono andate bene e non solo in termini fisici (anche se il trucco quest’anno lascia un po’ a desiderare) ma anche vocalmente. La bella cantante (che mastica musica da quando è nata) ha avuto modo di mandare in tilt lo studio e anche gli stessi giudici che si sono complimentati con lei per la sua verve. Risultato? Un ottimo secondo posto. Chi ha visto Tale e quale show 2021 venerdì scorso, però, sa bene che la cantante ha dovuto condividere il suo posto con Francesca Alotta, cosa riuscirà a fare questa sera?

LEGGI ANCHE:

Francesca Alotta è Liza Minelli/ Goggi la definisce meravigliosa, ma Malgioglio..Pierpaolo Pretelli è Sangiovanni/ Panariello geloso: "è ringiovanito! come ha fatto?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA