Deborah Johnson/ “Polemica sul Black Face infondata, a Tale e Quale grande gruppo”

“Tina Turner mi ha insegnato molto, è molto calma nella vita privata ma sul palco è una belva”. Ha esordito così Deborah Johnson negli studi di Oggi è un altro giorno, programma in diretta su Rai Uno, parlando dell’artista interpretata durante la prima puntata di Tale e Quale Show “Guardare i problemi con distacco come diceva la Turner? Non bisogna farsi coinvolgere e capire che prima o poi troverai la soluzione, ma quando sei troppo coinvolta”.

WESS JOHNSON, FIGLIA DEBORAH JOHNSON/ "Fu lui a spingermi a cantare"

E proprio della trasmissione tv di Rai Uno Deborah Johnson ha spiegato: “Un grande gruppo, ragazzi dolcissimi e meravigliosi, stiamo benissimo. Cosa mi aspetto da questa edizione? Mi piacerebbe vincere, ma quando ho detto così sui social mio hanno attaccato. Sarebbe stato meglio dire meglio partecipare? E’ una gara quindi è giusto che sia così”.

Maria Vera Ratti: carriera e vita privata/ Fidanzato? massimo riserbo...

DEBORAH JOHNSON SU DORI GHEZZI E FABRIZIO DE ANDRE’

Sulle polemiche circa il Black Face, il fatto di colorarsi la faccia di nero per interpretare artisti afroamericani: “Non condivido chi ha creato questa discriminazione, la trovo infondata, io potrei interpretare qualsiasi persona bianco, nero e rosso, sempre con rispetto. Chi vorrei interpretare come artista afroamericano Bianca. Io non mi sento offesa se dovessi interpretare una Bianca”.

E ancora: “Dori Ghezzi è stata la compagna di vita di mio papà a livello artistico, c’era anche lei al funerale di mio padre”. Su Fabrizio De Andrè, Deborah Johnson ha concluso: “Papà era ospite di un programma Mediaset, c’erano Dori e Fabrizio e quando Fabrizio era in vena sapeva farti ridere a crepapelle, ti facevano male i muscoli addominali, troppo simpatico. La sua ironia era sempre intelligente, non era mai scontato”.

Marta Charlotte, figlia Marco Ferradini/ “Mi ha trasmesso l’amore per la musica”

© RIPRODUZIONE RISERVATA