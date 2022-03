Deborah Togni, fidanzata Jeremias Rodriguez/ L’augurio dell’ex Soleil alla coppia…

Nel cuore di Jeremias Rodriguez da molto tempo ormai c’è una ragazza che non ama stare sotto i riflettori. Lei si chiama Deborah Togni ed è la fidanzata di Jeremias da circa due anni. Non è un volto dello spettacolo e, anzi, sta ben lontana dai riflettori. La storia dei due è infatti molto privata: gli unici scorci di questo amore sono infatti regalati dai loro profili Instagram dove entrambi pubblicato scatti insieme con dediche d’amore.

L’ultima di Deborah risale però allo scorso anno, e recita: “Auguri all’anima più pura, più dolce e più altruista che io abbia mai incontrato, non ti ringrazierò mai abbastanza per come ti prendi cura di me, di noi. Te amo por ser mi paz”. Deborah non è molto attiva sui social, tuttavia potrebbe fare una sorpresa a Jeremias nel corso di questa sua seconda avventura all’Isola dei Famosi 2022.

Proprio all’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez, nella sua prima esperienza, incontrò Soleil Sorge. Tra i due naque un flirt che continuò anche dopo per qualche tempo ma non ebbe poi futuro. Intervistata a Verissimo, Soleil ha fatto i suoi migliori auguri a Jeremias, sperando che sia felice: “Lui era fortissimo quando eravamo all’Isola insieme, stavolta c’è anche il papà. Sono certa che saranno una coppia forte. Siamo rimasti in buonissimi rapporti, ma non siamo rimasti in contatto costante. Gli auguro davvero tutto il bene perché è un ragazzo che merita di avere tanta felicità”, le parole dell’ex gieffina.

