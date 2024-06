Jeremias, fratello Cecilia Rodriguez/ “Dopo Isola toccato il fondo: salvo grazie a famiglia e fidanzata”

Jeremias Rodriguez è conosciuto per essere il fratello di Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi è legatissimo ad entrambe le sorelle che ha raggiunto in Italia sulla scia del loro grandissimo successo nel mondo della televisione. Anche lui ha ceduto al fascino della televisione partecipando dapprima al Grande Fratello Vip e poi per ben due volte a L’Isola dei Famosi; la prima volta nel 2019 da solo e nel 2022 in coppia con il papà Gustavo. L’esperienza dell’Isola dei Famosi è stata sicuramente molto dura per Jeremias che, ospite del salotto di Verissimo da Silvia Toffanin, ha dichiarato: “è il terzo e ultimo reality, sono sicuro. Non sono tagliato per questo lavoro”.

Jeremias Rodriguez, fratello Cecilia Rodriguez/ "Soleil Sorge? Quando si sono lasciati ero contenta"

Come mai il fratello di Cecilia Rodriguez ha deciso di lasciare il mondo della televisione? A sorpresa a rivelarlo è stato proprio Jeremias che nello studio di Verissimo ha aperto il suo cuore confessando di aver vissuto degli anni davvero difficili e complessi.

Jeremias Rodriguez dopo L’Isola dei Famosi ha lasciato la tv?

Dopo L’Isola dei Famosi 2022 Jeremias Rodriguez ha deciso di dire addio al mondo della televisione. Dopo la partecipazione al reality show di Canale 5, infatti, il fratello di Cecilia Rodriguez ha sofferto di depressione ed è caduto anche nel tunnel della droga. “Ho passato anni difficili” – ha confessato Jeremias che ricordando il brutto periodo vissuto ha ammesso – “non ho avuto la lucidità necessaria per andare avanti e non vado fiero della vita passata”. Un periodo che fortunatamente Jeremias ha superato grazie all’amore e al supporto incondizionato della sua famiglia e della fidanzata Deborah che ha descritto come la sua salvezza.

Jeremias Rodriguez, fratello Cecilia Rodriguez/ "Soleil Sorge? Quando si sono lasciati ero contenta"

“Lei mi ha fatto capire che non dovevo cambiare per piacerle. Non c’è cosa più bella di un essere umano che ti accetta anche quando tu ti fai schifo” ha detto Jeremias che oggi si occupa con le sorelle Cecilia e Belen del brand di moda Hinnominate.











© RIPRODUZIONE RISERVATA