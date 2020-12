December Global Holidays/ Albero, presepe e Santa Claus: i 3 simboli del Natale

Altro giorno di dicembre ed altro appuntamento con le December Global Holidays, il Doodle speciale di Google che ricorda le numerose festività dicembrine che ci accompagnano al Natale. Oggi vogliamo soffermarci proprio sulla festività più sentita, quella del 25 dicembre, dedicandoci in particolare ai tre simboli per eccellenza di questo periodo, leggasi il presepe, l’albero e Babbo Natale, mescolandosacro e profano. Partiamo dal presepe, tradizione che si sposa perfettamente con le December Global Holidays, e che si narra sia stato introdotto per la prima volta da San Francesco, con l’obiettivo di far rivivere la scena della nascita di Cristo in quel di Betlemme, attraverso dei personaggi reali. Si tenne per la prima volta a Greccio durante la notte di Natale del 1223, un episodio che venne anche immortalato dalla mano di Giotto nel famoso affresco che si trova presso la Basilica di Assisi. Per quanto riguarda invece il presepe “inanimato”, come quello che viene realizzato ogni Natale nelle case degli italiani, la prima traccia si ebbe nel 1280, realizzato in legno da Arnolfo di Cambio, oggi custodito nella Cappella Sistina in Roma.

DECEMBER GLOBAL HOLIDAYS: COSÌ NACQUERO L’ALBERO E BABBO NATALE

Per quanto riguarda l’Albero di Natale, altro splendido simbolo delle December Global Holidays, si narra che i primi a realizzarlo furono i romani, ma fu soprattutto dopo il congresso di Vienna che questa tradizione venne sdoganata, diffondendosi in tutta Europa durante la metà del 1800. L’albero di Natale resta il simbolo del 25 dicembre per eccellenza, eh oggi se ne trovano di ogni tipo, da quelli artificiali a quelli reali, a quelli bianchi, passando a quelli con le classiche palline colorate e le lucine, ma anche fiori, stelle, fiocchi di neve finti, decorazioni di legno, dolcetti e molti altri splendidi gingilli. Infine il mito di Babbo Natale, che nasce dalla leggenda di San Nicola (celebrato ieri a Bari ma anche in molte nazioni del nord Europa). La figura del “portatore” di doni come la conosciamo oggi si diffuse in particolare negli Stati Uniti dopo che alcune navi olandesi portarono il mito di San Nicola oltre oceano. Bisognerà però arrivare fino al 1931 quando Santa Claus assunse le sembianze attuali, paffuto, naso rosso, candida barba bianca e un bel vestito rosso, grazie alla pubblicità della Coca Cola nata dall’illustratore Haddon Sundblom.



