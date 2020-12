December Global Holidays/ Il Natale e i suoi dolci: non solo panettone e pandoro

Il Doodle di Google continua ad essere dedicato alle December Global Holidays, le festività di dicembre che si festeggiano in tutto il mondo. Oggi ci soffermiamo su quella principale, il Natale, ed in particolare, vogliamo ricordare il lato più gustoso di questa festività che cade il 25 dicembre, ovvero i dolci che tipicamente vengono cucinati, venduti, e soprattutto, mangiati, in questo magico periodo dell’anno. Partiamo ovviamente dal più classico, il panettone milanese. E’ probabilmente il dolce più consumato durante questo periodo e ve ne è di tutti i tipi: dal classico a quello senza canditi o senza uvette, passando per quello al cioccolato, con la crema, con un mix di frutta e dolci, arrivando fino a quello vegano. Al secondo posto fra i dolci più tradizionali del periodo delle feste, il pandoro, tipico del Veneto ma consumato da anni su tutte le tavole degli italiani. Anche di questo dolce vi sono mille versioni, da quello tradizionale, passando a quello con il cioccolato, arrivando fino a quello con le creme. Nel focus qui sotto altri dolci delle December Global Holidays.

DECEMBER GLOBAL HOLIDAYS, I DOLCI DI NATALE: GLI OMINI DI PAN DI ZENZERO E IL TORRONE

Inoltre, spesso e volentieri, c’è chi prepara a parte una gustosa crema al mascarpone, in cui appunto intingere una fetta del nostro buonissimo pandoro. Fra i dolci di Natale più tipici vi sono anche i biscotti natalizi, ovviamente, con le forme che richiamano queste festività, leggasi le campanelle, le stelle, le comete, i fiocchi di neve, i pupazzi e chi più ne ha più ne metta. Altro dolce molto cucinato in questo periodo sono gli omini di pan di zenzero, che come dice lo stesso nome, sono dei buonissimi biscotti con lo zenzero. Di solito è bello prepararli assieme ai bambini anche perchè questo dolce è stato sdoganato dal cartone animato Shrek. Fra le delizie della December Global Holidays anche il tronchetto natalizio, un dolce davvero goloso fatto di pan di spagna, crema al cioccolato o alla nocciole, decorato poi con dolcetti di zucchero vari inerenti al Natale. Infine ricordiamo un altro must delle tavole imbandite natalizie, ovvero, il torrone: c’è chi lo preferisce soffice, chi invece croccante, ma in questo periodo se ne consumano a quintali.



