December Global Holidays/ Da Mariah Carey a Bublé, spopolano le canzoni di Natale

Fra le tradizione tipiche delle December Global Holidays vi sono senza dubbio le canzoni natalizie. Ogni anno, in questo periodo, si è soliti ascoltare brani tipici delle festività, e sia in radio, ma anche nei negozi, nei centri commerciali, e ovviamente nelle case della gente, vengono passate musiche di festa che ci accompagnano lentamente verso il 25 dicembre. Ma quali sono le canzoni più famose di Natale che fanno da sottofondo alle December Global Holidays? Partiamo da quella che probabilmente è una delle più note, ovvero, “All i want for Christmas is you”, fortunatissimo brano di Mariah Care, uscito nel lontano 1994, e che ancora oggi è uno dei più ascoltati. Tornando un po’ più indietro nel tempo troviamo invece “Last Christmas”, iconico brano datato 1986 prodotto dagli Wham!, gruppo che fu del compianto George Michael. Il brano è famosissimo quanto il videoclip dello stesso, fra neve, pellicce e pettinature tipiche degli anni ’80. E’ invece del 1984 la canzone “Do they know it’s Christmas” realizzato a scopo benefico da Band Aid, mentre in Italia è ben nota “A Natale puoi”, sdoganata in particolare da una nota pubblicità di pandoro.

DECEMBER GLOBAL HOLIDAYS, LE CANZONI DI NATALE PIÙ BELLE: SPOPOLA BUBLÈ

Ovviamente ci sono poi tutta una serie di classici immortali, a cominciare da “Jingle Bells”, passando per “Santa Claus is coming to town”, “Bianco Natale”, “Jingle Bell Rock”, arrivando fino a “Tu scendi dalle stelle”, “Rockin’ Around the Christmas Tree”, e molti altri ancora che tutti voi conoscete. A conferma di quanto queste canzoni natalizie siano popolari in questo periodo di December Global Holidays, il fatto che le classifiche musicali, le famose chart, ed in particolare quella di iTunes e quella di Spotify, si arricchisaono appunto ogni giorno che passa di nuovi brani natalizi. Fra coloro che vanno per la maggiore troviamo in particolare Michael Bublé, che ad ottobre del 2011 pubblicò un album di cover natalizie dal titolo semplicemente “Christmas”, e che a nove anni di distanza risulta ancora oggi essere uno dei più apprezzati in questa fase dell’anno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA