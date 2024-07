Il Sud Italia rispetto al Nord da sempre è stato in maggiori difficoltà economiche. Per far fronte e trovare un equilibrio – o almeno al fine di contenere il divario finanziario – lo Stato dal 2021 ad oggi (con proroga al 2024) ha introdotto la decontribuzione contributiva fino al 30%.

Si tratta di una detassazione sui contributi INPS valida per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e le cui aziende hanno sede e svolgono l’attività nel Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Decontribuzione al Sud per tutto il 2024: approvazione graduale

Uno dei problemi maggiori per le aziende è legato al pagamento delle tasse. Il pressing fiscale italiano è talmente elevato che lo stesso si configura come ostacolo principale nell’imprenditoria locale.

L’aiuto relativamente alla decontribuzione per le aziende del Sud è valido fino al 31 dicembre 2024 ma a patto che le assunzioni avvengano entro il 30 giugno 2024. L’incentivo verrà prorogato anche per i prossimi anni ma a patto che la Commissione Europea lo approvi periodo per periodo.

Questa agevolazione potrebbe – almeno così si spera – aiutare anche a far guadagnare più soldi ai lavoratori del Mezzogiorno e la stessa verrà proposta anche nel 2025 e poi nel 2026 e 2027 ma con una riduzione della decontribuzione al 20% e al 10% per il 2028 e 2029.

Temporary Crisis and Transition Framework

Lo Stato fissa dei massimali basati sugli incentivi “Temporary Crisis and Transition Framework” che vengono così suddivisi:

Fino a 335.000€ per le aziende attive nel settore dell’acquacoltura e della pesca. Fino a 2,25 milioni di euro per tutte le altre aziende che sono ammesse nel regime di aiuti esistente.

Anche il datore di lavoro che è impiegato in altri settore deve rispettare i massimali indicati dall’INPS e comunque entro la soglia massima di 2,25 milioni di euro.

Infine per poter sfruttare lo sgravio contributivo deve specificare la data di inizio del rapporto di lavoro e indicarla nella sezione <InfoaggCausaliContrib>.

Tutti i dettagli e le informazioni per poter godere della decontribuzione Sud sono contenuti nella circolare INPS del 17 luglio.