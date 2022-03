Decreto Covid, Cdm oggi su regole Green Pass/ Cabina di regia: road map riaperture

NUOVO DECRETO COVID OGGI IN CDM: LA BOZZA IN CABINA DI REGIA

È terminata stamane a Palazzo Chigi dopo circa un’ora la Cabina di regia di preparazione all’approdo in Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio del nuovo Decreto Covid: i capi delegazione del Governo con il Premier Draghi, il Ministro Speranza e i vertici del Cts Locatelli e Brusaferro hanno concordato sulla roadmap di riaperture e sull’allentamento delle restrizioni vigenti ormai da oltre 2 anni.

La riunione è stata aperta da una relazione dettagliata del ministro della Salute Roberto Speranza, ringraziato poi al termine dal Presidente del Consiglio per il lavoro svolto in questi due anni: «Draghi ha ringraziato il Cts, i vertici Silvio Brusaferro e Franco Locatelli, nonché il ministro della Salute Roberto Speranza per lo “straordinario lavoro” di questi anni alle prese con la pandemia, per aver permesso al governo di prendere decisioni “col conforto della scienza”», riportano le fonti di Governo all’Adnkronos. Nel Cdm convocato alle 15.30, il nuovo Decreto si appresta a stabilire dal 1 aprile la precisa road map delle riaperture e dei cambi regole a cominciare dal non rinnovo dello Stato d’emergenza in scadenza il 31 marzo prossimo. L’allentamento delle restrizioni su Green Pass, vaccini al lavoro e mascherine: decadrà dal 1 aprile, oltre al sistema a colori delle Regioni, anche le funzioni da commissario straordinario per il generale Figliuolo. La struttura commissariale rimarrà intatta per proseguire l’attività di vaccinazione, probabilmente verrà assorbita dal Ministero della Salute con la supervisione dei membri Cts (anch’esso in via di scioglimento, ndr) Silvio Brusaferro e Franco Locatelli che rimarranno come consulenti scientifici del Governo anche dopo il 31 marzo.

ROAD MAP GREEN PASS E RIAPERTURE: TUTTE LE DATE

«Domani (oggi, ndr) ci sarà un Consiglio dei ministri che definirà un cronoprogramma puntuale di accompagnamento all’uscita dallo stato di emergenza, che non verrà rinnovato. Offriremo un percorso basato sull’evidenza scientifica e la situazione epidemiologica»: così l’annuncio arrivato ieri dal Ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo al Question Time alla Camera. Le novità più importanti del nuovo Decreto Covid – che verranno illustrate in una conferenza stampa con Draghi e Speranza oggi pomeriggio – vedranno il capitolo più importante sul fronte Green Pass, nonostante il rischio di “quinta ondata” nelle prossime settimane non lascia del tutto tranquilli al Ministero della Salute: «serve aprire il più possibile» è però il diktat di Palazzo Chigi, impegnato a dirimere in queste ore emergenze al momento molto più gravi e urgenti rispetto alla pandemia (guerra Ucraina, caro energia e caro prezzi). Ecco qui di seguito i primi effettivi contenuti della bozza definitiva del Decreto, con le anticipazioni principali e la road map in”pillole” dal 1 aprile fino al 15 giugno.

1 aprile

– stop obbligo Super Green Pass per lavoratori over-50: basterà Green Pass base

– stop Super Green Pass per tutte le attività all’aperto, compresi bar e ristoranti

– stop al Super Green Pass sui trasporti pubblici locali. Per aerei, treni e navi si potrebbe richiedere solo un Green Pass base, dunque anche con tampone negativo

– rientro al 100% della capienza per stadi e teatri (basterà Green Pass base)

– stop sistema colori, stato d’emergenza, Cts e Commissario Figliuolo

– con la fine dello Stato d’emergenza stop anche per quarantene da contatto anche per non vaccinati a scuola

– stop mascherine FFP2 a scuola, basteranno le chirurgiche

– stop sanzioni legate all’obbligo vaccinale per gli over-50

1 maggio

– stop obbligo Green Pass per ristoranti, bar, concerti e cinema al chiuso

– stop obbligo Green Pass per trasporti a lunga percorrenza

– stop mascherine FFP2 all’aperto per concerti e stadi

– possibile “liberi tutti” per i positivi asintomatici vaccinati (ancora da discutere)

– possibile stop mascherine nei trasporti pubblici

1 giugno

– stop obbligo mascherine FFP2 al chiuso per mezzi di trasporto, funivie, palestre e sport al coperto

– discoteche al chiuso potranno avere capienza al 100%

15 giugno

– scade l’obbligo vaccinale per gli over-50

– potrebbe però sparire del tutto l’uso del Green Pass

