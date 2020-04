Decreto Cura Italia diretta voto Senato/ Misure coronavirus: fiducia Governo, no Cdx

Con il Decreto “Cura Italia” il Governo Conte nel pieno dell’emergenza coronavirus aveva stanziato il 17 marzo 25 miliardi per i primi aiuti e sostegni a famiglie, imprese, lavoratori e aree più colpite dalla crisi del Covid-19: dopo l’inizio dei lavori ieri in Aula al Senato con i primi emendamenti approvati, è previsto il voto di fiducia quest’oggi attorno alle ore 12.45 con la diretta video streaming delle dichiarazioni e successivi esiti del primo passaggio in Parlamento del Decreto economico “Cura Italia”. Mentre già si parla delle novità e degli stanziamenti in miliardi del prossimo Decreto “Aprile” che dovrà rilanciare ulteriormente l’economia, ancora lo scontro tra Governo e opposizione non si è risolto (nonostante tre incontri in 4 settimane tra Conte, Gualtieri e i tre leader del Centrodestra Salvini, Meloni e Tajani).

«Avevamo detto che non avremmo fatto ostruzionismo sul provvedimento, ma la scelta di blindarlo con la fiducia fa comprendere che non ci sono i presupposti per una collaborazione», ha fatto sapere il capogruppo Senato della Lega Massimiliano Romeo, seguito a ruota anche dal n.2 di Forza Italia Tajani che si dice anch’egli pronto a non dare fiducia al Governo per il Dl Cura Italia considerato le «pecche contenute», la mancanza di spinta economica e «la blindatura voluta dal Governo con la fiducia». I tempi stringono e prima di lanciare l’imminente Decreto Aprile, serve almeno un via libera al Cura Italia al Senato (dove i numeri del Governo sono assai più risicati rispetto alla Camera).

LE MISURE DEL CURA ITALIA

Come ribadito nel testo finale immesso in Gazzetta Ufficiale, il Decreto “Cura Italia” ha individuato 4 principali ambiti di intervento per tentare di attenuare l’impatto disastroso dell’emergenza coronavirus dal punto di vista sanitario e purtroppo anche economico: 1) il potenziamento del sistema sanitario e della Protezione Civile; 2) la protezione del lavoro e dei redditi; 3) il sostegno alla liquidità delle imprese e delle famiglie; 4) la sospensione delle scadenze per il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziale. Come già anticipato nella stesura del Dl Cura Italia, sarà poi il Decreto Aprile nei prossimi giorni a rilanciare con proroghe e nuove lineiiioni di liquidità famiglie, imprese e lavoratori che ancora “pagano” un altro mese di quarantena imposta dalle misure di contenimento e la chiusura delle attività non essenziali.

Dai bonus baby sitter ai congedi parentali, dalla scuola digitale fino alle leggi 104 potenziate sono gli interventi principali per le famiglie; si passa poi alle sospensioni di mutui ed affitti fino al capitolo molto delicato dei bonus. Mentre ancora Partite Iva, autonomi e co.co.co attendono il bonus 600 euro (che diventeranno 800 nel Decreto Aprile come promesso dal Sottosegretario Economia Baretta) dopo il caos per le domande di presentazione su sito Inps, sono state erogate Cassa integrazione in deroga per tutto il territorio nazionale con uno stanziamento complessivo di 4 miliardi di euro. «È stabilito il differimento delle scadenze e la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi per tutte le imprese di piccola dimensione, per i professionisti e per gli autonomi», si legge ancora nel testo ufficiale del Decreto Cura Italia. Qui trovate invece il focus sulle FAQ Consulenti del Lavoro per tutte le questioni dirimenti gli aiuti economici nel Dl del Governo Conte.

EMENDAMENTI DECRETO CURA ITALIA, OK DA SENATO

Dopo le prime votazioni di ieri in Aula al Senato, sono stati approvati alcuni emendamenti che si aggiungeranno al testo finale del Decreto Cura Italia atteso al voto di fiducia oggi in giornata: in primis, vengono riconosciuti alle strutture sanitarie coinvolte nel piano di emergenza Coronavirus, che già prevede l’incremento di posti letto in terapia intensiva e tutte le unità operative di pneumologia e di malattie infettive, «i maggiori costi sostenuti per la rete dei pazienti Covid, in deroga al tetto previsto per la remunerazione delle ‘funzioni’». Tale emendamento è stato approvato dalla Commissione Bilancio del Senato e nel testo finale enuncia «Le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, possono riconoscere un incremento tariffario per le attività rese a pazienti Covid per il periodo dell’emergenza. Gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, nel limite del 70 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l’anno 2019».

Secondo emendamento di rilievo approvato ieri riguarda invece il mondo scuola: sono in arrivo per le scuole paritarie 2 milioni di euro nel 2020 per dotarsi di piattaforme e strumenti digitali per l’apprendimento a distanza «in analogia con quanto stabilito per le scuole statali». Non solo, si specifica nell’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio che le scuole possano utilizzare una parte della quota di finanziamento sulla didattica a distanza – qualora vi fossero già tali strumentazioni – per «fornire agli studenti meno abbienti gli strumenti necessari e formare i docenti alle nuove tecnologie».





© RIPRODUZIONE RISERVATA