Nuovo Decreto coronavirus 16 marzo 2020/ Testo ufficiale: tasse, bonus e sussidi

Dopo un’attesa durata un intero weekend finalmente nel primo pomeriggio di lunedì è stato varato dal Governo il nuovo Decreto 16 marzo 2020 che integra tutti gli aiuti per sanità, scadenze fiscali, imprese, famiglie e rilancio dell’economia in modo da far fronte all’emergenza coronavirus con più della metà della popolazione italiana costretta a casa dagli ultimi provvedimenti del Dpcm 11 marzo. Il Decreto “marzo” viene definito in questi termini da Conte e Gualtieri per specificare come tutte le misure – con eventuali aggiunte – dovranno essere messe in campo almeno anche per il prossimo mese, quando sarà necessario un secondo Decreto “Cura Italia” per prorogare termini e disposizioni inserite in questo Dl. Come ben introdotto dal Ministro dell’Economia, il Decretone prevede 5 filoni principali in cui si snodano i 120 articoli finali del testo ufficiale: 1-finanziamento al servizio sanitario nazionale e alla protezione civile per circa 3 miliardi; 2- dieci miliardi per il sostegno all’occupazione; 3- immissione sul mercato di liquidità; 4- sospensione del pagamento di tributi e contributi; 5- sostegno aggiuntivo per molti settori economici.

DECRETO 16 MARZO: TESTO E CONFERENZA STAMPA

«Abbiamo approvato il decreto con le misure economiche da 25 miliardi, è una manovra poderosa: si attivano 350 miliardi di flussi», ha spiegato il Premier Conte nella conferenza stampa finale al CdM dove è stato varato il nuovo Decreto 16 marzo 2020. «Diamo una prima risposta alla crisi economica e non solo. Abbiamo deciso di utilizzare tutto l’indebitamento netto autorizzato dal Parlamento di 25 miliardi di euro. C’è un finanziamento aggiuntivo molto significativo per il sistema sanitario nazionale e la protezione civile, con risorse per quasi tre miliardi e mezzo che ci consentiranno di sostenere il lavoro eroico che stanno svolgendo» ha poi aggiunto il Ministro Gualtieri. Le misure vertono principalmente su questi macro-temi: rinvii tasse e versamenti Iva; credito d’imposta per lavoratori autonomi; congedi parentali e misure per le famiglie; Stop a mutui anche per autonomi; Cassa integrazione per tutti dipendenti fino a 9 settimane; permessi 104 estesa a 12 giorni; fondo ultima istanza per redditi bassi; stop bollette; fondi imprese; mascherine; requisizioni di alberghi per attività sanitarie. Il tutto lo potete trovare nel testo ufficiale del nuovo Decreto economico anti-coronavirus: ecco il link, qui sotto invece il video della conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.





